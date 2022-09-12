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台鐵號誌故障三天修不好　產工：維持人力才是解方

▲臺鐵此次於中秋連假疏運發生嚴重問題，自9月8日起彰化段員林-花壇間號誌開始故障，連續搶修三天，仍然沒辦法完全修復。圖為交通部長王國材於連假首日前往視察。（圖／交通部提供）
▲臺鐵此次於中秋連假疏運發生嚴重問題，自9月8日起彰化段員林-花壇間號誌開始故障，連續搶修三天，仍然沒辦法完全修復。圖為交通部長王國材於連假首日前往視察。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-12 09:46:54

臺鐵此次於中秋連假疏運發生嚴重問題，自9月8日起彰化段員林-花壇間號誌開始故障，連續搶修三天，仍然沒辦法完全修復，導致中秋連假期間的西部幹線列車大幅誤點，影響國人出遊返鄉，對此，台鐵產業工會痛批，故障誤點已是台鐵日常，沒有足夠的人力進行日常檢修，更是使意外一次比一次嚴重的主因。

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臺鐵日前表示，此次號誌故障為彰化段的通信電纜受干擾，造成號誌顯示紅燈，影響行車，原以為佈放新的通信電纜，切換後即可恢復，但結果是經多次搶修，故障仍然沒有解決，令人咋舌的是，每次搶修完畢，臺鐵聲稱已經正常，但事實上號誌一直處於間歇性不穩定的狀態，屢屢恢復又故障，反而讓更多旅客前往車站，面對再次誤點、再次行程被耽擱，對旅客和基層員工都是壓力。

產工指出，大大小小的故障事件、誤點事件，幾乎已是臺鐵日常，本次事件更可以看出臺鐵局敷衍了事的心態，沒有足夠人力和完善的作業措施，進行日常的檢修和保養，一旦在疏運量變大時發生故障，反而更難修復，影響也更嚴重。上至行政院，下至臺鐵局，都聲稱「公司化」可以改變臺鐵，但臺鐵真正的沉痾弊病，高層政要很顯然到現在都搞不清楚，臺灣鐵路產業工會在此提出嚴重的質疑。

長期以來，臺鐵面臨嚴重人才外流、技術斷層，以及因人力不足下專業項目多以外包方式處理，造成鐵路相關技術沒有辦法掌握的根本問題，另也普遍存在使用不同系統和不同規格的設施，相互統一整合的困難。以上均導致臺鐵後續營運難以培養專門的技術基底，一旦故障只能尋求外包廠商來協助，產工表示，這不僅導致臺鐵局難以在第一時間完整掌握狀況，更會降低搶修效率。

「層層外包的結果就是會遮蔽住真正的問題，只是將台鐵公司化根本無助於改善現況，今次是誤點，下次就有可能再重演普悠瑪和太魯閣的悲劇」，臺灣鐵路產業工會主張，層層外包導致臺鐵內外都沒辦法有效整合，日益嚴重下去對臺鐵和乘客都不是好事，真正的解方是臺鐵運工機電的員工都要留下人才、作好技術傳承，維持充足人力，進行日常檢修，掌握好每一個環節，才有可能造就準時安全的台灣鐵路。

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