參與狗糧捐贈公益活動　黃彥毓將爭取蓋寵物公園

非常愛貓愛狗的高雄市前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓在參加由毛起來愛動物協會所舉辦的狗糧捐贈公益活動時除響應一起「你買一包，我送一包亅、「愛牠就不要棄養牠亅活動外，也希望未來能爭取在前鎮、小港區規劃一座寵物公園，讓犬貓能有安全的玩耍空間外，並投入改善貓狗園區的收容環境，也呼籲大家領養代替購買，一起守護毛孩的健康與未來！
黃彥毓指出，因為自己有養過貓狗，牠們早已融入家庭生活，對他來說是貨真價實的「毛小孩」，也因此對寵物相關議題很在意，未來也會盡一份心力，積極投入改善毛孩子的生活環境與品質，除了努力在前鎮、小港區找到適合的地點，規劃一座寵物公園，讓犬貓能有安全的玩耍空間外，並投入改善貓狗園區的收容環境，也呼籲大家領養代替購買，一起守護毛孩的健康與未來！
本身也是大同獅子會會長的黃彥毓也非常感佩本身毛起來愛動物協會理事長謝忠舜的愛心，邀集各縣市獅友們由北到南至各縣市舉辦活動，為的就是讓毛小孩有溫飽的機會，全台現在有2萬多隻流浪犬，分散住在七大收容所，更有十多萬隻還在外流浪，多數浪浪都是依賴民間愛心單位的幫助，也因為私人園區資源不足，常出現「斷糧」危機，看到那麼多熱愛毛小孩的人，一起用行動支持毛小孩實在很感動。