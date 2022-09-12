NBA／樂意再次和KD一起打球　Curry：勇士內部有過討論

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雖然籃網最終取消了拍賣Durant的計畫，但對許多人來說，「KD回灣區」的話題還是很有吸引力。對此Curry透露球隊的確有針對此事進行討論，如果交易真的成行了，自己也會張開雙臂歡迎前隊友回歸。
Curry表示在Durant對籃網下最後通牒之後的三天，勇士內部進行了對話；「那就像是：『如果他可以被交易來，你願意嗎？』我覺得每支球隊都會有這樣的對話，顯然我們也不例外，他們會打電話給我，問我說：『你覺得這事怎麼樣』。」
「我對這事的看法從來不會猶豫，我和KD一起打過球，並了解他個人的想法，從我們這三年的合作來看，我認為他是一個非常好的人。他被外界誤解了。」Curry表示，「我覺得他在生活中發生了一些事，這些事傷害了他對身邊周圍的人的信任，從某種意義上來說，這樣做(回來勇士打球)讓他有安全感。這些事情，我都明白，我和他一起打過球並了解他，我愛那個傢伙。」
Curry表示自己和Durant同隊的3個賽季合作得很愉快，自己現在和Jordan Poole、Andrew Wiggins、Draymond Green、Klay Thompson一起打球，聯盟中會出現各式各樣的傳聞，自己對球團操作持開放態度，但他對現有團隊也充滿信心，相信能和這些人一起完成連霸。
「所以，這些想法都是我的真實感受，它們始於我想和KD一起打球。關乎勝利、關乎享受籃球賽事。其中重要的一部分是：這會很特別，誰知道會發生什麼？」Curry如此說道。