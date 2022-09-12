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美通膨大調查　8成企業認為要調高售價因應、7成精簡人事

▲KPMG美國所日前發表《2022 KPMG美國通膨大調查》結果發現，62%的受訪者認為不可預見的地緣政治風險是管理通膨影響的首要挑戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲KPMG美國所日前發表《2022 KPMG美國通膨大調查》結果發現，62%的受訪者認為不可預見的地緣政治風險是管理通膨影響的首要挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

2022-09-12 10:25:522022-09-12 10:26:48

KPMG美國所日前發表「2022美國通膨大調查」結果發現，62%的受訪者認為不可預見的地緣政治風險是管理通膨影響的首要挑戰，面對通膨仍可能上升，高達82%的受訪者中認為至少以通膨率以上來提高商品售價，並有高達72%的受訪者預計於未來3至6個月內將商品價格調漲後轉嫁出去，更有有74%的企業正考慮精簡人事，作為抵消通貨膨脹影響的手段。KPMG安侯建業稅務部營運長暨全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰則表示，經濟是否會在今年年底或2023年形成正式的衰退，問題的答案取決於通貨膨脹是否持續存在、升息引發的信貸市場緊縮狀況及聯準會繼續加息的意願。

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美國人對經濟現況感到不安，主要是因為居高不下的通貨膨脹，尤其正當從疫情封鎖中走出來時，藉由提高工資所取得的成果很快就被通膨之火吞噬。然而在今年第二季度，雖然消費者支出放緩有利於通膨降溫以及貿易赤字的改善，但都不足以彌補住房市場的崩潰、庫存的增加和政府支出的下降，商業投資基本上持平，反映出人們對未來增長的擔憂越來越大。

為了解企業如何因應通貨膨脹，KPMG美國會員所在2022年5月調查了300名財務長和其他財務主管，所有受訪者皆於年營收超過5億美元的公司，而受訪產業主要來自5個主要產業類別包括製造業、消費零售業、銀行業、保險業、天然能源及化學業，並詢問企業在未來幾週和幾個月的計畫、更長遠的通膨應對計畫、伴隨通膨下企業將多少成本轉嫁給消費者、如何管理工資、是否增加技術支出、是否重新思考產品系列、以及如何應對不斷上升的償債負擔。盼藉由美國通膨調查數據分析，提供國內企業參考借鏡。

根據調查結果也有6大重點發現，除62%的受訪者認為不可預見的地緣政治風險是管理通膨影響的首要挑戰，面對通膨仍可能上升的空間，有高達82%的受訪者中，52%認為至少按照通貨膨脹率來提高商品售價，另30%認為調高幅度將高於通貨膨脹率。

調查結果亦顯示，高達72%的受訪者預計於未來3至6個月內將商品價格調漲後轉嫁出去，因為規模較小的企業其利潤率正被上漲的成本給吞噬。同時，有74%的企業正考慮精簡人事，作為抵消通貨膨脹影響的手段。

不僅如此，有近40%的企業計畫允許所有員工遠端工作，以減少房地產和不動產的支出，也有65%的企業預計增加5%到20%的技術支出，以緩解通貨膨脹的影響。

陳彩凰指出，另外還有個有趣發現，33%的受訪企業將管理貨幣波動風險作為首要挑戰，尤其是跨國企業。對其海外子公司受當地通膨的影響，可能會導致子公司的財務報表於併入母公司合併財務報表前，需依報導貨幣所在國家之一般物價指數進行重編，因此美國企業應對其國內和國外的通貨膨脹情形保持相同的關注。
 
隨著地緣政治和疫情仍持續影響全球經濟下，企業領導人必須為不確定的未來做出計畫，KPMG也建議企業採行5點強而有力的策略建立營運彈性，包括一、建立一個互聯的企業，使其能夠靈活和敏捷地適應需求和供應方的變化。二、利用數位能力，使整個企業藉資料驅動進行決策。三、建立數位優先的思維模式，與員工和生態系統合作夥伴互動，以提高留任率並將業務流程知識制度化。四、尋求提高資訊透明度和完整性的策略。五、尋求優化員工組成，提升組織人才；在必要時引進新人才或對現行人員進行技能提升/再訓練。

面對高通膨的商業環境下，陳彩凰認為，企業需重新審視其商業模式，制定新的戰略以加速成長，減輕可能造成的影響，並對外在不確定的因素及早進行規劃。

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