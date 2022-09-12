美通膨大調查　8成企業認為要調高售價因應、7成精簡人事

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為了解企業如何因應通貨膨脹，KPMG美國會員所在2022年5月調查了300名財務長和其他財務主管，所有受訪者皆於年營收超過5億美元的公司，而受訪產業主要來自5個主要產業類別包括製造業、消費零售業、銀行業、保險業、天然能源及化學業，並詢問企業在未來幾週和幾個月的計畫、更長遠的通膨應對計畫、伴隨通膨下企業將多少成本轉嫁給消費者、如何管理工資、是否增加技術支出、是否重新思考產品系列、以及如何應對不斷上升的償債負擔。盼藉由美國通膨調查數據分析，提供國內企業參考借鏡。
根據調查結果也有6大重點發現，除62%的受訪者認為不可預見的地緣政治風險是管理通膨影響的首要挑戰，面對通膨仍可能上升的空間，有高達82%的受訪者中，52%認為至少按照通貨膨脹率來提高商品售價，另30%認為調高幅度將高於通貨膨脹率。
調查結果亦顯示，高達72%的受訪者預計於未來3至6個月內將商品價格調漲後轉嫁出去，因為規模較小的企業其利潤率正被上漲的成本給吞噬。同時，有74%的企業正考慮精簡人事，作為抵消通貨膨脹影響的手段。
不僅如此，有近40%的企業計畫允許所有員工遠端工作，以減少房地產和不動產的支出，也有65%的企業預計增加5%到20%的技術支出，以緩解通貨膨脹的影響。
陳彩凰指出，另外還有個有趣發現，33%的受訪企業將管理貨幣波動風險作為首要挑戰，尤其是跨國企業。對其海外子公司受當地通膨的影響，可能會導致子公司的財務報表於併入母公司合併財務報表前，需依報導貨幣所在國家之一般物價指數進行重編，因此美國企業應對其國內和國外的通貨膨脹情形保持相同的關注。
隨著地緣政治和疫情仍持續影響全球經濟下，企業領導人必須為不確定的未來做出計畫，KPMG也建議企業採行5點強而有力的策略建立營運彈性，包括一、建立一個互聯的企業，使其能夠靈活和敏捷地適應需求和供應方的變化。二、利用數位能力，使整個企業藉資料驅動進行決策。三、建立數位優先的思維模式，與員工和生態系統合作夥伴互動，以提高留任率並將業務流程知識制度化。四、尋求提高資訊透明度和完整性的策略。五、尋求優化員工組成，提升組織人才；在必要時引進新人才或對現行人員進行技能提升/再訓練。
面對高通膨的商業環境下，陳彩凰認為，企業需重新審視其商業模式，制定新的戰略以加速成長，減輕可能造成的影響，並對外在不確定的因素及早進行規劃。