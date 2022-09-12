弘光科大開學實體課　防疫禮貌週

弘光科技大學今(12)日開學，配合校園防疫新制，舉辦「大學生、禮貌聲─開學防疫禮貌週」活動，由於梅花颱風帶來雨勢，原本學校吉祥物弘光獵鷹穿著護理師服裝要在校門口宣傳，改到宿舍1樓出口處熱情地向學生打招呼，提醒同學記得問候好久不見的師長、同學，新生也不要忘記大方地問候初相識的師長、同學們。





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「學生習慣用手機、網路對談，回到實體上課，可能一時間忘了人與人互動的基本禮貌，所以特別在開學第一週舉辦「大學生、禮貌聲─開學防疫禮貌週」活動。弘光科大副校長潘世尊表示，禮貌是人與人之互動過程基本的友好行為，雖然戴著口罩看不到表情，但注重禮貌主動打招呼，多微笑、多說「請問、請教、謝謝」，對方就能夠感受到善意。











副校長潘世尊指出，學校依據教育部9月12日起實施的校園防疫新制，做好防疫措施，讓學生能夠安心就學，師生及教職員確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀才可入校。











潘世尊也提醒全校師生，時時注意個人健康，大學社團、跨系選修課程使得人際互動網絡產生跨系交疊情形，其他班級師生與確診者（或快篩陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上，學校也會提供1劑快篩，陰性、無症狀就可繼續上課。











新冠肺炎疫情影響人們生活超過2年半時間，弘光科大以醫護起家，55年來培育出許多校友在醫療院所服務，護理學院校友佔全國執業護理人員11.6%。護理學院院長陳淑齡指出，學校吉祥物穿著護理師服裝在開學日現身，提醒師生繼續做好防疫措施，就是力挺長期在工作崗位上辛苦付出校友的最好方式，格外有意義。











陳淑齡強調，弘光護理學院學制從五專、四技、學士後護理系、二技、碩士班、博士班，擁有一條龍最完整技職教育體系，在中部地區醫療機構護理人力佔有率第一，乃全國唯一推動HOSCE之學校，豎立學習標竿，擁有全國第一所OSCE中心跨領域整合打造智慧病房，也是開發AR運用於教學之領航學校，能持續為國家社會培育優秀的護理人才。



