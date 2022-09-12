總統教育獎得主新二代程耀寬　突破妥瑞氏症逆境成運動員

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耀寬在讀國小時，常不由自主地發出怪聲，原本不以為意，後來因為影響上課且遭受同學異樣眼光才決定看醫生。就醫後，確診罹患妥瑞氏症。由於服藥後有諸多副作用，影響學習狀況，謝丞皓老師因此引導他接觸鉛球和壘球擲遠，開啟了運動之門。
耀寬現在就讀清水國中體育班三年級，專攻鐵餅及鉛球，清水國中體育組長紀政志笑著說，耀寬很有潛力，或許因為妥瑞氏症的緣故，擲餅時的喊叫聲總比別人大，讓他可以釋放壓力、展現爆發力。清水國中校長曾育宗談及耀寬時滿是驕傲，他說耀寬為了跨區就讀清水國中體育班，每天早起搭火車再換騎腳踏車到校受訓，面對嚴格的訓練也絕不妥協，出賽屢屢得獎，勤奮肯吃苦的他，讓教練及老師們深受感動，果然獲得總統教育獎的肯定，是清水國中之光。
來自廣東的新住民程媽媽說，耀寬選擇了體育班，參加特殊訓練，每週 6 天、過年過節都要去受訓，幾乎沒有休息的時間，看起來很累，她心中也捨不得，但看耀寬樂在其中，覺得他選擇了體育班雖然跟一般人不同，但能找到他喜愛的事情，又對身體這麼有幫助，就覺得欣慰不已。對於大家無私所給予的幫助，心中更有滿滿的感謝。
移民署台中市第二服務站主任周佑仁表示，耀寬的妥瑞氏症沒有成為他的阻力，反而成為他蛻變為田徑選手的契機。受周主任之邀一同前來的黃園淋會長，適逢中秋佳節，特別帶來了日常所需的禮物，更準備了獎助學金給耀寬。
黃會長說，耀寬積極認真的學習態度，帶來了好成績也減輕了疾病之苦，這難得堅韌的生命力，令人動容。身處逆境的耀寬，將劣勢轉為自我向上提升之力，如今獲得總統教育獎的肯定，恭喜並給予祝福，期勉他發揮潛能持續努力，有朝一日成為台灣之光。