COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

總統教育獎得主新二代程耀寬　突破妥瑞氏症逆境成運動員

▲獲得2022年總統教育獎殊榮的程耀寬同學。（圖／移民署提供）
▲獲得2022年總統教育獎殊榮的程耀寬同學。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-09-12 11:08:03

中秋佳節將至，移民署中區事務大隊台中市第二服務站周佑仁主任於開學後，特地到清水國中拜訪甫獲得2022年總統教育獎殊榮的程耀寬同學，感佩耀寬在逆境中勇於面對並積極挑戰，中華海峽新住民經貿文化交流協會黃園淋會長也一同前來關心及致贈獎學金，現場倍感溫馨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7月甫獲得全中運國男鐵餅金牌的耀寬，亦是今年總統教育獎得主，田徑場上表現優異的耀寬是妥瑞氏症患者，家中父親罹癌又中風，一家五口經濟全落在來自廣東新住民的母親身上，母親為了家計長時間加班，由耀寬與哥哥及妹妹 3人輪流照顧父親。

耀寬在讀國小時，常不由自主地發出怪聲，原本不以為意，後來因為影響上課且遭受同學異樣眼光才決定看醫生。就醫後，確診罹患妥瑞氏症。由於服藥後有諸多副作用，影響學習狀況，謝丞皓老師因此引導他接觸鉛球和壘球擲遠，開啟了運動之門。

耀寬現在就讀清水國中體育班三年級，專攻鐵餅及鉛球，清水國中體育組長紀政志笑著說，耀寬很有潛力，或許因為妥瑞氏症的緣故，擲餅時的喊叫聲總比別人大，讓他可以釋放壓力、展現爆發力。清水國中校長曾育宗談及耀寬時滿是驕傲，他說耀寬為了跨區就讀清水國中體育班，每天早起搭火車再換騎腳踏車到校受訓，面對嚴格的訓練也絕不妥協，出賽屢屢得獎，勤奮肯吃苦的他，讓教練及老師們深受感動，果然獲得總統教育獎的肯定，是清水國中之光。

來自廣東的新住民程媽媽說，耀寬選擇了體育班，參加特殊訓練，每週 6 天、過年過節都要去受訓，幾乎沒有休息的時間，看起來很累，她心中也捨不得，但看耀寬樂在其中，覺得他選擇了體育班雖然跟一般人不同，但能找到他喜愛的事情，又對身體這麼有幫助，就覺得欣慰不已。對於大家無私所給予的幫助，心中更有滿滿的感謝。

移民署台中市第二服務站主任周佑仁表示，耀寬的妥瑞氏症沒有成為他的阻力，反而成為他蛻變為田徑選手的契機。受周主任之邀一同前來的黃園淋會長，適逢中秋佳節，特別帶來了日常所需的禮物，更準備了獎助學金給耀寬。

黃會長說，耀寬積極認真的學習態度，帶來了好成績也減輕了疾病之苦，這難得堅韌的生命力，令人動容。身處逆境的耀寬，將劣勢轉為自我向上提升之力，如今獲得總統教育獎的肯定，恭喜並給予祝福，期勉他發揮潛能持續努力，有朝一日成為台灣之光。

▲移民署中區事務大隊台中市第二服務站周佑仁主任於開學後，特地到清水國中拜訪。（圖／移民署提供）
▲移民署中區事務大隊台中市第二服務站周佑仁主任於開學後，特地到清水國中拜訪。（圖／移民署提供）

泰國小公主奢豪別墅曝　揭開泰國王族神秘面紗

全球富豪榜首位越南富豪是他　窮小子從攤販變泡麵大王

泰國「對折乞丐」月賺13萬　狂嗑海鮮被檢舉落網

台北收容所舉辦歡慶中秋猜燈謎　移民署宣導防治非洲豬瘟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀