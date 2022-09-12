911恐攻21週年！拜登冒雨獻花　稱持續致力抗恐襲

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奧斯汀則表示，美國在阿富汗的軍事行動2021年雖已結束，但軍隊將繼續致力打擊恐怖主義威脅，並為國民伸張正義，維護國家安全。
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫、第二先生任德龍（Douglas Emhoff）則前往「911國家紀念博物館」參加悼念儀式。911國家紀念博物館於11日上午8點46分與上午9點03分先後響起鐘聲，現場民眾則以默哀致意。21年前，受恐怖分子挾持的2架班機分別在這兩個時間點撞上世貿中心的北塔與南塔。
蓋達組織成員在2001年9月11日劫持4架民航客機，其中2架客機衝撞了位於紐約的世貿雙塔，另外兩架被劫持的客機，則在國防部五角大樓及賓夕法尼亞州尚克斯維爾郊區墜毀，在911事件中，將近3000條人命被奪走，並且開啟了美國在阿富汗和中東多國歷時多年的反恐戰爭。
在恐攻事件後，911事件遇難者的家屬、警員、消防員以及紐約市官員聚集911國家紀念館參與紀念儀式。在儀式上，遇難者的的姓名將被親屬們大聲朗誦。
美聯社報導指出，拜登這次的演說剛好在阿富汗戰爭結束的約1年之後，雖然拜登確實履行了競選承諾，讓美軍撤離阿富汗，但對於華府來說，讓阿富汗戰爭在2021年8月結束是混亂的，華府支持的阿富汗政府崩潰，讓激進組織塔利班掌權。