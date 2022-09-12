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911恐攻21週年！拜登冒雨獻花　稱持續致力抗恐襲

▲美國總統拜登（左）至五角大廈參與911事件紀念儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（左）至五角大廈參與911事件紀念儀式。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-12 10:55:38

今年正值911恐攻事件21週年，全美多地舉行悼念活動，美國總統拜登（Joe Biden）偕同美國國防部長奧斯汀前往美國五角大廈獻花向罹難者致意，並且同時發表講話，對那些在國家最黑暗日子中失去性命或捐軀的「非凡的美國人」致哀，並強調國家將繼續應對恐怖威脅，保護國民。

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綜合媒體報導，拜登前往911事件中其中一個事發地點五角大廈發表演說，他表示美國將銘記在911事件中喪生的2977人，強調美國人民以勇氣及決心應對恐襲，捍衛美國憲法，為國家作出犧牲，國家將繼續應對恐怖威脅及保護國民。

奧斯汀則表示，美國在阿富汗的軍事行動2021年雖已結束，但軍隊將繼續致力打擊恐怖主義威脅，並為國民伸張正義，維護國家安全。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫、第二先生任德龍（Douglas Emhoff）則前往「911國家紀念博物館」參加悼念儀式。911國家紀念博物館於11日上午8點46分與上午9點03分先後響起鐘聲，現場民眾則以默哀致意。21年前，受恐怖分子挾持的2架班機分別在這兩個時間點撞上世貿中心的北塔與南塔。

蓋達組織成員在2001年9月11日劫持4架民航客機，其中2架客機衝撞了位於紐約的世貿雙塔，另外兩架被劫持的客機，則在國防部五角大樓及賓夕法尼亞州尚克斯維爾郊區墜毀，在911事件中，將近3000條人命被奪走，並且開啟了美國在阿富汗和中東多國歷時多年的反恐戰爭。

在恐攻事件後，911事件遇難者的家屬、警員、消防員以及紐約市官員聚集911國家紀念館參與紀念儀式。在儀式上，遇難者的的姓名將被親屬們大聲朗誦。

▲美國民眾悼念911事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民眾悼念911事件。（圖／美聯社／達志影像）
美聯社報導指出，拜登這次的演說剛好在阿富汗戰爭結束的約1年之後，雖然拜登確實履行了競選承諾，讓美軍撤離阿富汗，但對於華府來說，讓阿富汗戰爭在2021年8月結束是混亂的，華府支持的阿富汗政府崩潰，讓激進組織塔利班掌權。

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