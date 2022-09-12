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李易峰「35歲真的不行」半裸照流出！小姐爆：怕他馬上風

▲公安證實李易峰違法性交易遭逮捕，相關黑歷史更不斷被挖出，更有色情業者爆料，35歲的李易峰真的不行，很怕他馬上風。（圖／liyifengofficial IG）
▲公安證實李易峰違法性交易遭逮捕，相關黑歷史更不斷被挖出，更有色情業者爆料，35歲的李易峰真的不行，很怕他馬上風。（圖／liyifengofficial IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-12 11:21:15

35歲的中國一線男星李易峰，曾出演《古劍奇譚》、《誅仙青雲志》等戲劇爆紅，11日卻被警方公開通報嫖娼遭逮，演藝事業一夕全毀，過去的黑歷史也不斷被知情人士挖出，更有服務過他的色情業者爆料，李易峰真的不行，有次還很怕他「馬上風」。

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據中國媒體《網易號》報導，有網友爆料，自己曾遇見接待過李易峰的女服務師，對方表示，李易峰有專屬的地方享樂，在那裡還有提供「選妃」的服務，「聽對方說，李易峰在和她完事後，還想和另一個有孩子的女姐姐玩，可惜體力不行透支厲害，最終不了了之」。

報導PO出文章對話，該名女服務師表示，即便李易峰保養的再好，年齡也有30多歲了，當時根本無法一次應付2位女生，「要是應付完我再應付完U姐，他真的不行。而且他看起來透支得挺厲害的，有一次他來的時候的狀態，大家覺得，搞不好他會咋（死）在我們的床上。」

▲李易峰嫖娼遭逮捕，更有色情業者爆料，李易峰真的不行，很怕他馬上風。（圖／娛樂哈哈醬微博）
▲該名女服務師表示，有次李易峰的狀態真的不行，還想玩多人，很怕對方會在床上出事。（圖／娛樂哈哈醬微博）
另外，像是李易峰在服務的過程中睡著、偏愛有孩子的女服務師、就連身體一些特徵等等，都被其他女服務師挖出來，讓中國網友們看了目瞪口呆，不過也有粉絲堅信，這些內容都是假的，還發起「我在XX相信李易峰」的文字活動，更認為李易峰是被陷害的。

▲公安證實李易峰違法性交易遭逮捕，相關黑歷史更不斷被挖出，更有色情業者爆料，李易峰真的不行，很怕他馬上風。（圖／娛樂哈哈醬微博）
▲疑似李易峰嫖娼時的照片曝光，該名女服務師坦言，李易峰當時根本無法應付2位女生。（圖／娛樂哈哈醬微博）
回顧這起事件，早在2日就有網紅博主爆料，有某位「3個字男星」涉及不法行為遭到拘捕，而當時李易峰剛好人就在杭州有活動卻未能現身，即便開直播澄清滅火仍無法平息風波。直到10日，微博再度傳出相關事情，中國許多與李易峰有關的文章、影劇、活動通通都被下架，就連中秋晚會也火速清除名單，11日北京公安才證實李易峰違法性交易一事，「該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。」並狠狠打臉李易峰的長文聲明，而該貼文也無預警消失。（編輯：詹鎰睿）

▲▼李易峰「陸劇男神」多次嫖娼被逮，形象崩壞。（圖／壹峰信微博）
▲即便李易峰醜聞爆發，演藝形象全毀，但還是有不少粉絲力挺，認為一切都是假的。（圖／易峰信微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您:不良行為，請勿模仿。
 

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