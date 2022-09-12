李易峰「35歲真的不行」半裸照流出！小姐爆：怕他馬上風

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報導PO出文章對話，該名女服務師表示，即便李易峰保養的再好，年齡也有30多歲了，當時根本無法一次應付2位女生，「要是應付完我再應付完U姐，他真的不行。而且他看起來透支得挺厲害的，有一次他來的時候的狀態，大家覺得，搞不好他會咋（死）在我們的床上。」
另外，像是李易峰在服務的過程中睡著、偏愛有孩子的女服務師、就連身體一些特徵等等，都被其他女服務師挖出來，讓中國網友們看了目瞪口呆，不過也有粉絲堅信，這些內容都是假的，還發起「我在XX相信李易峰」的文字活動，更認為李易峰是被陷害的。
回顧這起事件，早在2日就有網紅博主爆料，有某位「3個字男星」涉及不法行為遭到拘捕，而當時李易峰剛好人就在杭州有活動卻未能現身，即便開直播澄清滅火仍無法平息風波。直到10日，微博再度傳出相關事情，中國許多與李易峰有關的文章、影劇、活動通通都被下架，就連中秋晚會也火速清除名單，11日北京公安才證實李易峰違法性交易一事，「該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。」並狠狠打臉李易峰的長文聲明，而該貼文也無預警消失。（編輯：詹鎰睿）
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