NONO當眾翻舊帳「85萬被拖欠3年」 張立東拿頭期款搪塞
節目《同學來了》週三（14）日晚9點播出「快來救救我吧！這些人的工作就是救人一命」此主題讓演員劉書宏格外有感，他與楊雅筑為宣傳新戲《台灣X檔案》難得上通告，劉書宏透露拍攝這部戲，讓他體驗了身為警察的使命感，而NONO則是曾在錄影時發生意外，因此損失上百萬。
NONO說：「我們玩鬼抓人，我抓到一個藝人，他在那邊拉扯不認帳，我被他用力一甩，手指感覺一陣刺痛，然後手就好像棉花糖慢慢膨脹，我去照X光，醫生說是骨頭裂開，最少要休息2個禮拜，我推掉很多錄影跟主持活動。」事後NONO透過調解委員會，與對方以100萬元達成和解，不料對方卻拖欠賠償金長達3年之久：「那個藝人叫我讓他分期付款，他付了1筆15萬，剩85萬欠3年了！」讓大家沒想到的是，NONO口中的那位藝人竟然也在場！張立東連忙解釋有在籌錢，但NONO卻爆料：「他本來要還我，後來他說可以再展延嗎？因為買房要繳6百多萬的頭期款。」
劉書宏更提及拍攝過程，因一場爆破戲差點毀容，讓他對消防員更加敬佩：「那場戲是我們要衝下去救人，可是我們不知道他身上有炸彈，等於是我們衝到很前面的時候突然爆炸，它整個煙跟火一起沖起來，那個距離不是很好抓，導演又希望距離可以很近，這樣畫面才會有張力，所以那時候一爆破，我衝得太近瞬間耳鳴，臉也有很灼熱的感覺，眉毛差點燒掉。」驚心動魄的震撼場面，讓劉書宏回想起來仍心有餘悸，但也因當時在一旁待命的消防員立馬出動撲滅火勢，讓演員安心許多。
楊雅筑之也曾有過生死一瞬間的拍戲經驗：「我就站在車道中間，一綠燈車子馬上湧過來，那些車完全沒set過，他們真的是要從內科開車回家的路人，他們沿路對我按喇叭，但因為我是演盲人，眼睛沒辦法聚焦，根本不知道車子在哪，我覺得好恐怖，如果真的有一台車撞到我，我就這樣去了。」