最強狗仔爆跟拍李易峰、楊冪 抓包渣男差「最後一步」
大陸偶像劇男神李易峰近期被爆長期性交易行為，跌破眾人眼鏡，粉絲為之心碎，不少網友湧入台灣最強狗仔葛斯齊的微博裡，詢問他對李易峰非法行為的感想，他則自曝2016年李易峰、楊冪傳出緋聞時，當時楊冪尚未離婚，他飛往美國偷拍想抓包兩人戀情，不過由於隻身前往，只能選擇跟拍李易峰，雖然拍到一些畫面，可惜未能掌握「實錘」的證據，只能無功而返。
葛斯齊說，當時返國後收到關於李易峰嫖妓的眾多爆料，但要抓包性交易，偷拍到進出飯店的照片是不夠的，要有實際微信匯款紀錄才能證實，除非當事人願意提供消息，否則很難將渣男一網打盡。就像這次李易峰嫖妓行為曝光，正是應召女郎先被警察逮住，才把他供出來。
李雲迪去年嫖妓被封殺，已有前車之鑑，李易峰卻未能收斂私領域行為自毀星途，葛斯齊說，當明星就是要好好愛惜自己的羽毛，不然發澄清聲明事後被打臉，只會臉腫得更厲害。讓外界難以想像的是，像李易峰知名度高，且屆已婚年齡的明星，應該找個穩定對象結婚，卻因嫖妓曝光被封殺，葛斯齊自爆拍過更大咖的一線明星嫖妓，與外貌、才華無關，外界誤以為帥哥就不會嫖妓，明星千萬不要因此心存僥倖。
葛斯齊在臉書更補充：「通常一線男星觸犯社會秩序維護法的行為，多數，聽好了是多數不是所有，更不是少數，都有使用不該用的東西，不管是吃還是注還是用吸的。這是人性很黑暗的一面，當金錢物慾滿足不了自己，壓力只要大了，很容易嘗試，之後就改不了了，就像他們去觸犯社會秩序維護法一樣，為了只是刺激性！」