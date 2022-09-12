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張震賣安非他命不滿足「勒索河正宇」　變《毒梟》下場慘

▲張震劇中飾演黑幫老大陳震，以賣安非他命維生。（圖／Netflix）
▲張震劇中飾演黑幫老大陳震，以賣安非他命維生。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-09-12 11:27:152022-09-12 11:27:54

由南韓影帝河正宇、黃晸珉 ，攜手《魷魚遊戲》朴海秀、《鬼怪》趙宇鎮、《機智醫生生活》柳演錫，以及台灣演員張震共演的犯罪影集《毒梟聖徒》中秋連假開播受好評，劇中張震一現身以台語髒話下馬威，令河正宇發抖不敢多言，過程中他們諜對諜，張震卻在緊要關頭卸下心防，最終頭部爆血下場淒慘。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲劇中，河正宇因魚貨貿易被張震勒索。（圖／Netflix）
▲劇中，河正宇因漁獲貿易被張震勒索。（圖／Netflix）
《毒梟聖徒》劇情靈感來自韓國毒梟趙奉行的犯罪事蹟，劇情描述商人姜仁久（河正宇 飾）為人生豪賭一把遠赴蘇里南賺錢，但因在當地結識表面是仁慈牧師，其實是充滿貪欲的毒梟教父全耀煥（黃晸珉 飾），進而背負販毒罪名冤枉入獄。全耀煥為了不讓自己在蘇里南打造的王國被唐人街黑幫老大陳震（張震 飾）以其他人毀掉，因此對他人充滿懷疑與算計。國情局特務崔昌浩（朴海秀 飾）為取得毒品教父之信任，假扮成嗜血貿易商，安排姜仁久當間諜企圖追捕全耀煥到案，但全的身邊還有左右手卞基泰（趙祐鎮 飾）、法律顧問朴大衛（柳演錫 飾），讓這筆賭上性命的交易，充滿無法預料的變數。

▲趙祐鎮是全劇的「關鍵角色」。（圖／Netflix）
▲趙宇鎮是全劇的「關鍵角色」。（圖／Netflix）
劇中，河正宇因漁獲貿易被張震勒索，每個月要上繳5000美元，河正宇請求黃晸珉幫忙，在黃晸珉的介入下，張震才放過河正宇，而這也是河正宇開啟一連串衰事的開始，他不僅痛失好友、背上國際罪名入獄，還要冒死協助國情局特務緝捕毒梟牧師。

河正宇為了活下去，算計張震跟黃晸珉，先是讓張震成功將古柯鹼帶走，展開南韓販毒計畫，豈料黃晸珉找蘇里南總統幫忙，武力清場導致唐人街的中國黑幫慘死，躲在雜貨店的張震致電河正宇求救，結果河正宇竟帶著張震的昔日手下、現為黃晸珉左右手的趙宇鎮抓人，張震措手不及，頭部開洞慘死槍下。

張震飾演黑幫老大陳震，以長髮邋遢形象示人，交談中文、台語、英文參雜，他殺人不眨眼，將人凌虐完再以電鋸切掉四肢，並把屍體掛在街上，殘暴手法令唐人街的中國居民害怕。他因跟黃晸珉談定不碰古柯鹼生意，所以靠賣安非他命維生，直到河正宇出現，野心越來越大。

導演尹鍾彬透露張震演出的契機，因為自己是對方的粉絲，當看到「陳震」時就先想到要找張震，但不知道對方電話號碼，心想與其透過他人聯絡，不如自己親自去邀請、詢問演出意願會，所以特別飛到台北與張震見面。《毒梟聖徒》6集可至Netflix收看。

▲張震劇中的台詞中文、台語、英文參雜。（圖／Netflix）
▲張震劇中的台詞中文、台語、英文參雜。（圖／Netflix）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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