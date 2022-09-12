林佳龍參訪鄭南榕紀念館　批侯友宜問心有愧、應再反省

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林佳龍表示，鄭南榕的一生，可以用鄭說過的3句話來總結，包括「爭取百分之百的言論自由」、「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」、「抓得到我的屍體，抓不到我的人」。這3句話鏗鏘有力，是鄭南榕在台灣的歷史定位。
話鋒一轉，林佳龍提及當年抓捕鄭南榕的侯友宜，侯友宜說當時是奉令行事、問心無愧，如果歷史再重新來一次，還是會執行這個任務。林佳龍則批評，這是很嚴重的事情，很多地方都有威權體制壓迫異議份子，可是執行者的價值觀，在關鍵時刻必須要選擇站在哪一邊，「侯友宜講話變來變去，但都沒有反省」。
林佳龍質疑，如果侯友宜當時沒有認知就算了，但事情過了那麼久，到現在還沒有反省。他建議侯友宜好好反思一下，「你是問心有愧，有愧才會檢討改進」。
鄭南榕遺孀葉菊蘭也說，侯友宜敢在鄭南榕自焚現場再說一次「如果再來一次還是會做一樣的事」嗎？「你敢嗎？你問心無愧嗎？」葉菊蘭表示，看到侯友宜在鏡頭前講出那些話的時候，真的滿心痛。
另外，被問到《數位中介法》會不會違背鄭南榕推動言論自由的精神？林佳龍表示，《數位中介法》草案還沒送到立院審查，社會就加以檢視，言論跟思想自由是最基本的人權，一定要在保障人權的基礎上做好數位治理，不管出發點是要針對網路詐騙或錯假訊息，一定要保障自由人權，這點是毫無妥協的餘地。
林佳龍說，在立法過程中，如何確保言論自由又防範犯罪行為，台灣社會要一起討論。