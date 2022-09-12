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林佳龍參訪鄭南榕紀念館　批侯友宜問心有愧、應再反省

▲今天是鄭南榕冥誕，民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）參訪鄭南榕紀念館，鄭南榕遺孀葉菊蘭（左4）和女兒鄭竹梅（左1）陪同。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.09.12）
▲今天是鄭南榕冥誕，民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）參訪鄭南榕紀念館，鄭南榕遺孀葉菊蘭（左4）和女兒鄭竹梅（左1）陪同。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.09.12）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-09-12 11:21:27

今天9月12日是鄭南榕冥誕，1989年鄭南榕自焚時，現任新北市長侯友宜就是當時抓捕鄭的刑事組長。民進黨新北市長參選人林佳龍上午參訪位於北市民權東路的鄭南榕紀念館，林佳龍指出，侯友宜說當時是「奉令行事，問心無愧」，他建議侯友宜應該再好好反思，「你是問心有愧！」

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林佳龍在鄭南榕之女鄭竹梅的導覽下參訪鄭南榕紀念館，回顧33年前的往事。林佳龍說，鄭南榕好像離開，但又好像隨時都在。鄭南榕是焚而不毀的靈魂，化作千風，長相左右，所以不覺得他離開了。鄭南榕追求言論自由的精神，是台灣最需要的價值理念。

林佳龍表示，鄭南榕的一生，可以用鄭說過的3句話來總結，包括「爭取百分之百的言論自由」、「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」、「抓得到我的屍體，抓不到我的人」。這3句話鏗鏘有力，是鄭南榕在台灣的歷史定位。

話鋒一轉，林佳龍提及當年抓捕鄭南榕的侯友宜，侯友宜說當時是奉令行事、問心無愧，如果歷史再重新來一次，還是會執行這個任務。林佳龍則批評，這是很嚴重的事情，很多地方都有威權體制壓迫異議份子，可是執行者的價值觀，在關鍵時刻必須要選擇站在哪一邊，「侯友宜講話變來變去，但都沒有反省」。

林佳龍質疑，如果侯友宜當時沒有認知就算了，但事情過了那麼久，到現在還沒有反省。他建議侯友宜好好反思一下，「你是問心有愧，有愧才會檢討改進」。

鄭南榕遺孀葉菊蘭也說，侯友宜敢在鄭南榕自焚現場再說一次「如果再來一次還是會做一樣的事」嗎？「你敢嗎？你問心無愧嗎？」葉菊蘭表示，看到侯友宜在鏡頭前講出那些話的時候，真的滿心痛。

另外，被問到《數位中介法》會不會違背鄭南榕推動言論自由的精神？林佳龍表示，《數位中介法》草案還沒送到立院審查，社會就加以檢視，言論跟思想自由是最基本的人權，一定要在保障人權的基礎上做好數位治理，不管出發點是要針對網路詐騙或錯假訊息，一定要保障自由人權，這點是毫無妥協的餘地。

林佳龍說，在立法過程中，如何確保言論自由又防範犯罪行為，台灣社會要一起討論。

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