星宇航空新航點曝光！10月28日起開航札幌、沖繩

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日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，以距台灣最近的日本縣市「沖繩」和冬季觀光勝地「札幌」為新航點，提供往返日本旅客優質的飛航選擇。飛行時間僅需約七十分鐘的「沖繩」，可輕鬆造訪超夯觀光名勝如波之上神宮、古宇利島、國際通、玉泉洞、美麗島水族館、美國村等，亦可選擇跳島玩法至宮古島及石垣島，擁抱沖繩的海島艷陽。
展望2022下半年旅遊市場復甦，日本冬季熱門旅遊城市「札幌」也將同步開航，距今150年前才開拓的北海道，在日本屬歷史較短的地區，但也因此留下許多西式建築。最為著名的景點如北海道廳舊廳舍、札幌市鐘樓、北海道神宮和札幌電視塔等，每逢冬季更有眾多旅客慕名到來，欣賞美麗的雪景和冰雕。星宇航空提供旅客舒適、安心的精品飛航新選擇，今年冬天相約好友來場北海道知性之旅。
星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，未來也持續滾動式彈性調整。現有3架A330neo執飛曼谷、胡志明市及新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。星宇航空機隊按規劃穩步擴張，將於年底前再交付1架A330neo及2架A350 XWB廣體客機以配合逐漸回溫的機位需求，也積極佈局北美、深耕商務轉機客市場。