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林志玲回台灣了！AKIRA、混血長子愛相隨　女神21字問候

▲林志玲一家三口回台探親。（圖／P&G寶僑家品提供）
▲林志玲一家三口回台探親。（圖／P&G寶僑家品提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-12 12:42:262022-09-12 13:57:28

林志玲今年元旦前在日本產下混血男娃，5月出版著作《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，分享成為人妻和人母的心情，AKIRA則表示「寶寶很平安很健康」，以及收到岳父送的懷錶，笑說未來要傳承給兒子。今（12日）傳出林志玲日前悄悄回台灣，老公和兒子也愛相隨，不過夫妻倆態度低調。

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▲林志玲和AKIRA晉升新手爸媽。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲和AKIRA回台過中秋節。（圖／林志玲工作室提供）
據《壹蘋新聞網》報導，林志玲此趟返台是要拍攝雞精廣告，目前工作部分已經結束，而AKIRA和兒子也同行，推測一家三口不會立刻返回東京，應該會待上一段時間，《NOWnews今日新聞》分別詢問林志玲及AKIRA經紀人，經紀人轉達女神問候：「一家人回家過中秋！希望大家都能夠團圓～平安健康！」

▲AKIRA身材維持得相當好。（圖／EXILE AKIRA IG）
▲AKIRA 5日上傳名古屋演唱會的現場照，41歲的他，身材維持得相當好。（圖／EXILE AKIRA IG）
AKIRA近期忙於放浪兄弟的巡迴演唱會，可見是工作告一段落才跟林志玲回台探親，他先前接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露和林志玲在家都是互相協力育兒，「都一起來，換尿布、餵奶，有時間就會一起執行」，也說夫妻會一起討論怎麼教孩子，兩人偏向讓孩子自由成長、發覺自己的個性、喜歡什麼，他們再從旁輔助，笑說兒子的長相融合他和志玲，「希望之後有時間，可以趕快回來（台灣）」。（編輯：楊穎軒）

▲林志玲3周年婚曬老公、兒子。（圖／翻攝林志玲臉書）
▲林志玲結婚3週年分享一家三口合照。（圖／林志玲臉書）

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