林志玲回台灣了！AKIRA、混血長子愛相隨 女神21字問候
林志玲今年元旦前在日本產下混血男娃，5月出版著作《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，分享成為人妻和人母的心情，AKIRA則表示「寶寶很平安很健康」，以及收到岳父送的懷錶，笑說未來要傳承給兒子。今（12日）傳出林志玲日前悄悄回台灣，老公和兒子也愛相隨，不過夫妻倆態度低調。
據《壹蘋新聞網》報導，林志玲此趟返台是要拍攝雞精廣告，目前工作部分已經結束，而AKIRA和兒子也同行，推測一家三口不會立刻返回東京，應該會待上一段時間，《NOWnews今日新聞》分別詢問林志玲及AKIRA經紀人，經紀人轉達女神問候：「一家人回家過中秋！希望大家都能夠團圓～平安健康！」
AKIRA近期忙於放浪兄弟的巡迴演唱會，可見是工作告一段落才跟林志玲回台探親，他先前接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露和林志玲在家都是互相協力育兒，「都一起來，換尿布、餵奶，有時間就會一起執行」，也說夫妻會一起討論怎麼教孩子，兩人偏向讓孩子自由成長、發覺自己的個性、喜歡什麼，他們再從旁輔助，笑說兒子的長相融合他和志玲，「希望之後有時間，可以趕快回來（台灣）」。（編輯：楊穎軒）