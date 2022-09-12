梅花與軒嵐諾像雙胞胎！路徑、雨型類似 這區小心大豪雨
中颱梅花緩慢往北移動，雖然暴風圈沒有直接侵襲台灣，但「卡在家門口」不斷掃雨，也讓北部及東北部地區不斷有間歇性強降雨出現。氣象專家賈新興提醒，梅花颱風目前路徑稍微有偏東移動，但走得慢只會拖長降雨影響時間，預期可能為北部山區帶來豪雨或大豪雨等級的累積雨量，民眾要特別小心持續性的豪雨帶來災害。不過唯一好消息是，依照目前颱風移動速度及路徑預估，明（13）日傍晚暴風圈就有機會脫離海上警戒區域，而且梅花颱風也不拖泥帶水，遠離後並沒有引進明顯的西南風，約在週三（9/14）下半天之後天氣就會回穩。
根據中央氣象局統計，從昨（11）日凌晨到今（12）日上午11時30分為止，累積雨量最多的地方為新北市烏來的371毫米，桃園高義也有280毫米。氣象局今日上午持續發布豪雨特報，受到梅花颱風外圍環流影響，目前新北市山區已有局部大豪雨發生；今日新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，民眾要注意強瞬間大雨、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。
賈新興也提醒，上次軒嵐諾颱風走得快、暴風圈廣，所以為北台灣帶來的雨勢比較集中；而梅花颱風相對走得慢、暴風圈小，但降雨時間拖得長。整體而言，這次梅花颱風影響期間降雨型態與路徑，與軒嵐諾颱風相當類似，主要降雨熱區還是在苗栗以北地區及北部山區，總雨量估計應該也會差不多，所以民眾還是要小心防範。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，梅花颱風路徑目前都符合預期，不過緩慢移動過程中，颱風本身搖搖晃晃的擺盪，還是會對降雨帶來一定程度的影響，主要降雨區域以北部為主，只能持續觀察靜候颱風慢慢遠離。
賈新興強調，隨著梅花颱風北上之後，台灣附近比較偏向北風影響環境，北台灣會感受到比較偏涼一些，民眾早晚外出可能要加個薄外套。預期週三下半天之後到下半週，各地天氣可望慢慢回穩，僅東半部地區及山區偶有局部短暫雷陣雨。