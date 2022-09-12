柯文哲爆證嚴「翻臉」才讓買BNT！薛瑞元嗆：自己在想像
慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日表示，購買疫苗過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨（11）日更爆要不是證嚴上人「翻臉」，疫苗還無法進來台灣。對此，今（12）日衛福部長薛瑞元則嗆「這個也是自己在想像」。
慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪時表示，在購買疫苗過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻「買不到的，不要浪費力氣」。昨柯文哲批自己最痛恨前衛福部長、台北市長參選人陳時中的就是，在疫情最嚴重之際，為了護航高端疫苗擋BNT進來，更稱要不是證嚴上人翻臉，疫苗還無法進到台灣。
對此，薛瑞元今出席「藥品實施GMP40週年暨PIC/S入會10週年論壇」，接受媒體採訪時回應「這個也是自己在想像」。
薛瑞元說明，BNT這件事情陳時中跟指揮中心都曾說明很清楚，本來是政府直接跟BNT接洽購買，但到最後一刻，「因為某種因素，結果變成BNT那邊就不願意跟我們簽約」，接下來包含鴻海、台積電還有慈濟，願意以民間捐贈方式進行BNT購買。
薛瑞元進一步指出，「因為這個BNT他是一個EUA疫苗，很多事情需要政府出面保證」，包含疫苗救濟要能夠免責，所以需要政府出來保證，政府當時也是充分的跟這三家民間團體企業合作，跟BNT、上海復興來談，最後才能談成。
薛瑞元強調，「所以從來政府沒有去阻擋過，而且是一方面大家一起合作來協助，最短時間內讓BNT疫苗，能夠進入台灣提供給民眾施打」。