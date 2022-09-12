要求盧秀燕為狼師案道歉　綠營癱瘓台中市議會

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台中市議會定期會今（12日）進行討論提案及市長施政總報告等議程，綠營議員甫開議即舉起手板，要求盧秀燕針對市府處理狼師案不當公開道歉、調查是否違法失職。藍營也不甘示弱，拉成人牆在盧秀燕後面層層圍住，指控綠營此舉是「救昌卡燕」，試圖轉移焦點、拯救蔡其昌低迷的選情。
盧秀燕則在藍綠議員的抗議吶喊聲中，花3分鐘唸完對狼師案的聲明，強調「惡必有惡報，台中市，絕對不容許為非作歹，只要你敢犯，我就一定辦！」但包括議員張清照在內，沒人聽得清楚。
之後張清照要求議事組宣讀討論提案，但綠營議員們高喊「市長道歉局長下台」企圖癱瘓議事；藍營議員則高喊「民進黨辛苦啦」！諷刺綠營動機。民進黨議員黃守達提出程序問題，要求組成專案小組調查市府違法失職，但藍營繼續抗衡，黃守達乾脆站到桌子上。張清照見群情激動，請盧秀燕重新唸一次剛剛的聲明，隨即宣佈議事暫停10分鐘。但議員們火氣仍大，在議事堂內捉對挖苦嗆聲。
民進黨黨團總召江肇國批評，這事件引起全國關注，但盧秀燕至今似乎不清楚，市府在整個過程犯了什麼錯誤，在在顯示這是麻痺的市長、麻木的團隊，令人心寒，國民黨議員還假開會之名、行護航之實，令人唾棄。
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