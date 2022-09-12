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要求盧秀燕為狼師案道歉　綠營癱瘓台中市議會

▲盧秀燕（黃圈）在藍綠議員團團圍住下，唸完自己對狼師案的聲明。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.12）
▲盧秀燕（黃圈）在藍綠議員團團圍住下，唸完自己對狼師案的聲明。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.12）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-12 12:08:27

台中市黃姓國中校長遭控是狼師，要求多位女學生與其交往，台中市長盧秀燕今到議會定期會進行施政總報告，但綠營議員要求盧秀燕先針對市府對狼師案違法失職公開道歉，引爆藍營議員不滿，雙方各自在議場嘶吼表達訴求，甚至站上桌面，議事癱瘓近30分鐘，最後議長張清照宣佈暫停10分鐘，議事才得以重新進行。

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黃姓國中校長遭25年前的國中資優班女學生A小姐指控性侵，案情被形容為「台中版房思琪事件」，人本教育基金會等人權團體多次開記者會，要求市府擴大調查、併案處理；民進黨議員們則不滿該案調查過程中疑遭洩漏，導致黃姓校長騷擾A小姐親友，要求市府提出說明。

台中市議會定期會今（12日）進行討論提案及市長施政總報告等議程，綠營議員甫開議即舉起手板，要求盧秀燕針對市府處理狼師案不當公開道歉、調查是否違法失職。藍營也不甘示弱，拉成人牆在盧秀燕後面層層圍住，指控綠營此舉是「救昌卡燕」，試圖轉移焦點、拯救蔡其昌低迷的選情。

▲藍營議員在盧秀燕前後圍成人牆，讓綠營議員無法近身。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.12）
▲藍營議員在盧秀燕前後圍成人牆，讓綠營議員無法近身。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.12）
盧秀燕則在藍綠議員的抗議吶喊聲中，花3分鐘唸完對狼師案的聲明，強調「惡必有惡報，台中市，絕對不容許為非作歹，只要你敢犯，我就一定辦！」但包括議員張清照在內，沒人聽得清楚。

之後張清照要求議事組宣讀討論提案，但綠營議員們高喊「市長道歉局長下台」企圖癱瘓議事；藍營議員則高喊「民進黨辛苦啦」！諷刺綠營動機。民進黨議員黃守達提出程序問題，要求組成專案小組調查市府違法失職，但藍營繼續抗衡，黃守達乾脆站到桌子上。張清照見群情激動，請盧秀燕重新唸一次剛剛的聲明，隨即宣佈議事暫停10分鐘。但議員們火氣仍大，在議事堂內捉對挖苦嗆聲。

▲綠營議員黃守達站上桌子要求盧秀燕公開道歉，藍綠各自議員在旁舉牌制衡（左）、聲援（右）。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.12）
▲綠營議員黃守達站上桌子要求盧秀燕公開道歉，藍綠各自議員在旁舉牌制衡（左）、聲援（右）。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.12）
民進黨黨團總召江肇國批評，這事件引起全國關注，但盧秀燕至今似乎不清楚，市府在整個過程犯了什麼錯誤，在在顯示這是麻痺的市長、麻木的團隊，令人心寒，國民黨議員還假開會之名、行護航之實，令人唾棄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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