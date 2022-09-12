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李易峰曾駁斥「楊冪出軌墮胎」！粉絲受不了了　痛揭內幕

▲李易峰嫖娼遭逮風波延燒，就有粉絲PO出「脫粉文」大揭李易峰過去和楊冪的戀情內幕。（圖／liyifengofficial IG、楊冪微博）
▲李易峰嫖娼遭逮風波延燒，就有粉絲PO出「脫粉文」大揭李易峰過去和楊冪的戀情內幕。（圖／liyifengofficial IG、楊冪微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-12 12:37:50

中國男星李易峰11日被警方通報嫖娼被捕後，演藝形象一夕全毀，淪為劣跡藝人，除了嫖娼的事情被挖出來以外，和女星楊冪傳出的緋聞，又再度掀起熱議，更有粉絲的「脫粉文」抖出許多驚人內幕。

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據中國媒體《網易號》報導，一名粉絲的「脫粉文」在網路上瘋傳，「我真受不了了，李賀你到底還有粉絲幫你隱瞞多少事啊。」其內容包含李易峰2016年肇事逃逸，結果公司卻拿吳亦凡的新聞壓過消息；跨年和網紅「Blase灣灣」去蘇梅島享樂，但女方否認交往，最後則是李易峰和楊冪傳出的緋聞。

該名脫粉者提到，「搞得很多人以為是ym和你婚外有染，拜託別人那個時候沒離婚，你們給男生女生造黃謠真的是一套一套的……」、「經歷了這幾件事後我真受不了脫了」、「李勝利那個派對你也在對吧。」據悉，Blase灣灣是「BIGBANG」前成員勝利的多年好友，而李易峰疑似是在勝利的牽線下認識女方。

▲李易峰嫖娼遭逮風波延燒，有粉絲PO出「脫粉文」大揭李易峰過去和楊冪的內幕。（圖／娛樂哈哈醬微博）
▲該名網友PO出的「脫粉文」已經瘋傳至各大社群平台。（圖／娛樂哈哈醬微博）
據了解，楊冪2013年藝人劉愷威結婚，隔年就和李易峰合作演出《古劍奇譚》成為螢幕CP，2015年再度合作時就傳出許多緋聞。而李易峰的工作室就在2019年發表律師聲明，針對網路多項傳聞，「楊冪出軌李易峰」、「李易峰楊冪已領證」，甚至是「楊冪李易峰都有孩子還墮胎」以及和Blase灣灣的戀情等等全數否認。

回顧這起事件，早在2日就有網紅博主爆料，有某位「3個字男星」涉及不法行為遭到拘捕，而當時李易峰剛好人就在杭州有活動卻未能現身，即便開直播澄清滅火仍無法平息風波。直到10日，中國微博上許多和李易峰有關的文章、影劇、活動通通都被下架，就連中秋晚會也火速清除名單，11日北京公安才證實李易峰違法性交易一事，「該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。」

不過也有許多李易峰的粉絲無法相信，認為這一切都是假消息，還發起「我在XX相信李易峰」的文字活動，聲稱要等到李易峰本人親口證實，才願意接受。（編輯：詹鎰睿）

▲不少李易峰粉絲認為，這是被陷害的，紛紛發起活動力挺李易峰。（圖／娛樂哈哈醬微博）
▲不少李易峰粉絲認為，這是被陷害的，紛紛發起活動力挺李易峰。（圖／娛樂哈哈醬微博）

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