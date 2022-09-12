買嘸BA.5疫苗、審查慢挨轟「超慢部署」 薛瑞元：並沒有
全球BA.5疫情流行，台灣目前已採購BA.1次世代疫苗，但遭外界轟日本都已在審查BA.5次世代疫苗，台灣是「超慢部署」。對此，今（12）日衛福部長薛瑞元不認，並表示現有資料還不構成審查條件，且購買BA.5疫苗期程，也應是由莫德納公司決定，「不是我們來做決定」。
今薛瑞元說明，美國是第一個開始審BA.5次世代疫苗的國家，日本目前只有接受到部分資料，跟台灣一樣，資料還不構成可以審查的條件，「所以我們並沒有慢」。
薛瑞元表示，有持續跟莫德納公司聯繫，前陣子莫德納也出面說明，BA.5次世代疫苗目前只提供給美國，資料也只有給美國，一旦可以釋出時，會跟台灣保持密切溝通的管道，資料第一時間給我們。
至於何時可以購買到BA.5次世代疫苗，薛瑞元則回應期程是由對方去決定，「不是我們來做決定」。
※【NOWnews 今日新聞
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