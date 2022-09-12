T1／今夏補強最成功　台南獵鷹翻身成強權

T1職籃聯盟南部勁旅臺南台鋼獵鷹今年季外球團大手筆換血補強，不僅補進即戰力胡凱翔、李漢昇、吳岱豪、吳宏興、簡偉儒，還在選秀會指名兩大選秀大物谷毛唯嘉、韓杰諭，團隊戰力大升級，準備在週六（17日）開打的跨聯盟籃球邀請賽展翅高飛，打響全新獵鷹第一炮。





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