林佳龍悼念鄭南榕冥誕 侯友宜：尊重每一個人不同觀點
今（12）日是鄭南榕冥誕，民進黨新北市長參選人林佳龍至鄭南榕紀念館獻花，並批評當時負責逮捕工作的新北市長侯友宜自述「如果歷史重來一次還是會執法」的態度應要反省。對此，侯友宜上午前往市議會進行市政總質詢前受訪表示，「在民主國家，尊重每一個人不同的觀點」。對於當年這段往事，侯友宜僅以簡單言語回答，沒有過多回應。
林佳龍致詞時談到鄭南榕的生平，提及侯友宜說當時是奉命行事、問心無愧，如果歷史再重新來一次，還是要執行，「這是很嚴重的事情」，因為威權統治壓迫異議分子在很多地方都有，可是執行者的價值觀，在關鍵時刻站在哪一邊，侯講法變來變去，但是都沒有反省；建議侯好好再重新反思一下，是問心有愧，因為有愧才會檢討改進，這不是針對任何一個加害者或被害者，而是整個民主發展要能夠深化，就是轉型正義。
鄭南榕的遺孀葉菊蘭也表示，隔了這麼久，當大家在談言論自由時，侯還妄言說也追求民主自由，可是歷史重來一遍，仍然要做相同事情時，感到非常驚訝，也覺得這是不可思議的事情，質問侯在談言論自由的時候，可知道言論自由是怎麼來的？那侯敢在鄭南榕自焚的總編輯室前面，說一次再來一次鄭南榕事件，還是會做一樣的事，「你敢嗎？」、「你心中無愧嗎？」
根據維基百科內容，鄭南榕在台灣仍處於動員戡亂時期軍事戒嚴的年代，與友人創辦黨外運動雜誌《自由時代周刊》，大力批評時政，解嚴後更多次公開表示支持台灣獨立運動，反對當時國民黨一黨獨大政府對於自由思想訴求的壓制，在1989年由當年時任台北市中山警分局分局長王郡以及刑事組組長侯友宜召集相關人員進行值勤前教育後，動員約200人前往雜誌社參與拘捕行動，當時鄭南榕就在總編輯室內關門反鎖，引燃預先準備的汽油桶自焚身亡，終年41歲。