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中方稱「一中沒有各表」　朱立倫：各自說各自的就是各表

▲針對中國大陸官媒指稱九二共識「只有一中沒有各表」，國民黨主席朱立倫12日表示，各自表達各自的立場就是一個各表的狀態。（圖／記者嚴俊強攝，2022.09.12）
▲針對中國大陸官媒指稱九二共識「只有一中沒有各表」，國民黨主席朱立倫12日表示，各自表達各自的立場就是一個各表的狀態。（圖／記者嚴俊強攝，2022.09.12）

記者丁上程／台北報導

2022-09-12 12:29:38

中國大陸官媒《人民政協報》10日發表長文，表示「正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』」一說，引發各界議論。對此國民黨主席朱立倫今（12）日上午出席活動時，表示國民黨的黨章與黨綱都講得非常清楚，就是九二共識、一中各表，並喊話中國大陸「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」

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中國大陸官媒《人民政協報》，是全國政協的機關報。10日上午發表了一篇名為「正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』」的長文。文內直言對於「九二共識」的理解，長期以來台灣將之理解為「一中各表」，即兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣解釋為「中華民國」。

而針對中方的說法，朱立倫今日上午受訪時則回應，兩岸關係是國民黨長期以來穩健務實，而且是長期累積的。「九二共識是我們非常清楚，在黨章、黨綱裡面講得非常清楚，就是九二共識一中各表，原汁原味不能夠改變，這是我們堅定的立場。」朱立倫直言，兩岸本來就是求同存異，大家能夠相互和平持續交流，這相信是國人的期待。

現場記者也追問朱立倫，是否與日前訪美「親美」的立場，影響了中國大陸的態度？對此朱立倫則強調，親美、友日、和陸三者缺一不可，尤其兩岸關係更要能和平。「黨綱、黨章的規定，我們都是延續的，他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」

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