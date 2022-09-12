統聯司機身體不適！勇護乘客停妥路肩才昏迷 命危搶救中
昨（11）日晚間7點多，一輛統聯客運載乘客從台中北上，行經國1后里段時，56歲江姓男駕駛突感不適，透過廣播告知乘客自己不舒服後，江男奮力將車停妥在路肩，隨即昏迷失去意識。車上乘客趕緊報警，並協力將江男移到車外安全路面平放，並與救護人員手機連線，進行CPR急救。之後救護人員趕到，將江男送醫救治，江男目前仍昏迷中，昏迷指數3，於醫院插管治療，依然有生命危險。
據了解，江男開車行經國道1號北向160.1公里處路段時，突感身體不適，用廣播通知車上乘客自己身體不舒服，隨即將車停妥在路邊，昏迷失去意識。車上乘客察覺江男有抽搐、冒冷汗的狀況，於是合力將他抬出平放在車外，並打電話報警。
乘客們感謝江男在失去意識前，力撐最後一口氣把車停好，幫忙叫救護車之外，更有乘客與救護人員透過手機連線，現場替江男實施CPR心肺復甦術，數位乘客輪流接手，直至救護人員趕到，將江男送往衛福部豐原醫院。
院方表示，江男急救後恢復呼吸心跳，但仍然昏迷中，於加護病房插管治療，昏迷指數3，尚未脫離險境。至於江男病因為何，初步判斷可能是深層靜脈血栓、肺動脈栓塞或是腦中風，仍需進一步觀察才能得知真正病因。
客運業者後來調派另一輛車接駁乘客，國道警察也有到場協助管制交通。（編輯：倪浩軒）