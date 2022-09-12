COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

統聯司機身體不適！勇護乘客停妥路肩才昏迷　命危搶救中

▲昨（11）日晚間7點多，一位江姓男子駕駛統聯客運行經國1北向160.1公里處，突然身體不適，奮力將車停妥在路肩後即陷入昏迷。（圖／翻攝畫面）
▲昨（11）日晚間7點多，一位江姓男子駕駛統聯客運行經國1北向160.1公里處，突然身體不適，奮力將車停妥在路肩後即陷入昏迷。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-12 12:38:57

昨（11）日晚間7點多，一輛統聯客運載乘客從台中北上，行經國1后里段時，56歲江姓男駕駛突感不適，透過廣播告知乘客自己不舒服後，江男奮力將車停妥在路肩，隨即昏迷失去意識。車上乘客趕緊報警，並協力將江男移到車外安全路面平放，並與救護人員手機連線，進行CPR急救。之後救護人員趕到，將江男送醫救治，江男目前仍昏迷中，昏迷指數3，於醫院插管治療，依然有生命危險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，江男開車行經國道1號北向160.1公里處路段時，突感身體不適，用廣播通知車上乘客自己身體不舒服，隨即將車停妥在路邊，昏迷失去意識。車上乘客察覺江男有抽搐、冒冷汗的狀況，於是合力將他抬出平放在車外，並打電話報警。

乘客們感謝江男在失去意識前，力撐最後一口氣把車停好，幫忙叫救護車之外，更有乘客與救護人員透過手機連線，現場替江男實施CPR心肺復甦術，數位乘客輪流接手，直至救護人員趕到，將江男送往衛福部豐原醫院。

院方表示，江男急救後恢復呼吸心跳，但仍然昏迷中，於加護病房插管治療，昏迷指數3，尚未脫離險境。至於江男病因為何，初步判斷可能是深層靜脈血栓、肺動脈栓塞或是腦中風，仍需進一步觀察才能得知真正病因。

客運業者後來調派另一輛車接駁乘客，國道警察也有到場協助管制交通。（編輯：倪浩軒）

梅花路徑跟軒嵐諾類似！專家：本週可能再生成1至2個颱風

台南烤肉大火釀祖孫3人喪命　父母哭紅眼：只是出去一下

預拌車轉彎側翻！北市林森北路水泥流滿地　網：芭比Q了

真人版愛的迫降？男搭熱氣球失聯2天　飛300公里卡樹獲救

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀