立陶宛駐台代表處9月開館　經濟暨創新部先率科技廠訪台

立陶宛駐台辦事處傳出將於本週開館，立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）率官員與雷射及生技企業代表共28人於10日抵台，將於今（12）日展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程，這是今年第4團訪台立陶宛官員。外交部表示，本年立陶宛在經濟暨創新部政務次長、農業部政務次長、交通及通訊部政務次長相繼率團來訪後，再由澤麥提斯次長率領立國高科技廠商來台訪問，擴大雙邊產業合作及深化經貿連結，外交部表示誠摯歡迎。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外交部表示，部長吳釗燮將設宴款待澤麥提斯政務次長以示歡迎，此外訪賓將拜會國家發展委員會及經濟部，另參訪我國相關產業技術研究機構與企業，探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機，強化台立民主夥伴關係及全球民主產業鏈的韌性。外交部指出，針對近來中國升高對台灣軍事威脅，片面改變台海現狀，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾於8月8日在英國媒體發表專文指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣不能成為中國對台灣軍事演習及挑釁行動的藉口，台灣及2,350萬人民對自由民主的堅持不該被犧牲，並強調「自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭（The free world can't allow Taiwan to become a second Ukraine）」。立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）今年6月訪台時透露， 立陶宛駐台經貿辦事處預定最快在9月12日開館、立陶宛交通部政務次長愛格涅(Agnė Vaiciukevičiūtė)8月訪台表示，據她所知，駐台辦事處設館將如期進行。不過，外交部今日未證實過此事，立陶宛在台設處日期及相關規劃，由立陶宛官方說明。中秋烤肉聚餐頻繁 蘇貞昌指示做好疫情政策調整準備38死囚未槍決！啟思民本民調：90％支持儘速依法執行稱讚台灣可靠！立陶宛交通部次長：9月辦事處如期開館立陶宛交通訪團離台 陸海空三界合作內容一次看