民調領先張善政？鄭運鵬：沒有拿民調做宣傳

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桃園市長鄭文燦昨（11）日透露綠營內部最新民調，桃園市長參選人鄭運鵬支持度微幅領先對手國民黨張善政1%，而且還在穩定成長。鄭運鵬指出，鄭文燦當選市長以來都會固定時間做民調，雖然他自己沒有做民調，但他看過幾份民調，的確在趨勢上是逐漸向上，而且也有領先的民調出現，這些都和他參選後的步調和期待是相同的，這部份沒有必要去做假。
鄭運鵬表示，因為這些內部民調並沒有公布數字，如果是媒體民調，也看得出來支持度有上升的趨勢，重申這些民調都不是他做的，民調結果整體趨勢和數字還讓他和團隊滿放心的，會繼續保持這樣的步調，最後贏得勝選。
「民調反映的是這段時間我們努力的結果」鄭運鵬說，因為策略正確所以趨勢才會向上，但是民調不是投票，最重要的是投票那天要能夠勝選，民調公布的是各機關的參考，這部分他自己沒有做，所以有些人會說對自己不利的民調就是別人有調整的。
鄭運鵬表示，他不會認為對他有利的民調，他就能夠休息一下，選舉每一天都很重要，每一個小時都很重要，這些只是當作選舉節奏上的參考，他的心態就是每天都當作打平、落後一點點，這樣才能激起團隊士氣，民調好不能休息，民調不好也不能氣餒，這些民調他並沒有拿來做為宣傳用，各陣營也不用太擔心，每個人都可以做，做為自己選舉的參考就好。
綠營內部的最新民調顯示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬目前以1%微幅領先國民黨籍對手張善政，以無黨籍參選桃園市長的前民進黨立委鄭寶清則對這種說法表示，民調必須要有科學依據，否則都只是為了宣傳廣告用。鄭運鵬今（12）日受訪表示，民調反映的是這段時間努力的結果，這些民調都不是他自己做的，也沒有拿來做宣傳，會繼續保持步調贏得最後勝選。
桃園市長鄭文燦昨（11）日透露綠營內部最新民調，桃園市長參選人鄭運鵬支持度微幅領先對手國民黨張善政1%，而且還在穩定成長。鄭運鵬指出，鄭文燦當選市長以來都會固定時間做民調，雖然他自己沒有做民調，但他看過幾份民調，的確在趨勢上是逐漸向上，而且也有領先的民調出現，這些都和他參選後的步調和期待是相同的，這部份沒有必要去做假。
鄭運鵬表示，因為這些內部民調並沒有公布數字，如果是媒體民調，也看得出來支持度有上升的趨勢，重申這些民調都不是他做的，民調結果整體趨勢和數字還讓他和團隊滿放心的，會繼續保持這樣的步調，最後贏得勝選。
「民調反映的是這段時間我們努力的結果」鄭運鵬說，因為策略正確所以趨勢才會向上，但是民調不是投票，最重要的是投票那天要能夠勝選，民調公布的是各機關的參考，這部分他自己沒有做，所以有些人會說對自己不利的民調就是別人有調整的。
鄭運鵬表示，他不會認為對他有利的民調，他就能夠休息一下，選舉每一天都很重要，每一個小時都很重要，這些只是當作選舉節奏上的參考，他的心態就是每天都當作打平、落後一點點，這樣才能激起團隊士氣，民調好不能休息，民調不好也不能氣餒，這些民調他並沒有拿來做為宣傳用，各陣營也不用太擔心，每個人都可以做，做為自己選舉的參考就好。