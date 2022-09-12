柯黃轟陳時中擋BNT　管碧玲反嗆：對台北沒有真愛

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管碧玲提到，防疫期間的經濟活動受制，各國經濟遲緩、通貨膨脹的衝擊不斷，台灣也有很多產業受到衝擊，政府藉由紓困陪伴度過難關，讓台灣的總體經濟維持生機，把衝擊降到最低。
此外總體經濟表現，管碧玲認為，台北是這2年經濟表現的受益者，台北市在柯文哲上任後，連續幾年稅收下滑，到2019年翻轉，稅收持續成長，防疫期間台北稅收不但沒有停滯，反而仍然維持成長，到2021年稅收成長到恢復2016年的最高水準。
管碧玲指出，總體經濟的成長，受航運順暢的影響很大，3+11的機師管理政策，被罵到臭頭的當下，台北稅收成長到歷史高水準的總體經濟成果，指揮市政府防疫工作的黃珊珊，卻口出惡言，詛咒陳時中會遭天譴。
管碧玲稱，台灣防疫表現或許沒有一百分，但至少創造了兩個重大的成果，包括在國際舞台進入歷史上最被支持的新境界，為台灣創造了退出聯合國以來，最高的國際地位，另近2年的總體經濟沒有衰退，維持成長。
管碧玲說，選戰開打以來，自己在陳時中旁一起開記者會，每一次都聽到他會肯定別人好的部分，會包容候選人一時沒有做好的部分，如此這樣對待黃珊珊、蔣萬安與柯文哲，反觀3人不曾有過一次用相同的對待給陳時中。
管碧玲表示，只因為防疫指揮官陳時中參選，選舉的鬥爭，讓對手不斷貶低防疫成果，用以訛傳訛的謠言，攻擊指控台灣的防疫政策，辱罵陳時中，更食髓知味、變本加厲，到昨天黃珊珊可以辱罵、詛咒到這種地步，「連黃珊珊都可以從辱罵到詛咒，實在令人感到萬分遺憾。」
最後管碧玲指出，同樣的事情罵2年，台北市長的選舉還要籠罩在這些對台北的願景，毫無建設性意義的課題，自己的感想只有「墮落、不長進，對台北沒有真愛！」