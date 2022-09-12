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桃園有錢人最多不在藝文特區？龜山這里所得134.1萬奪冠

▲桃園市由「龜山區長庚里」以綜合所得總額平均數134.1萬元，蟬連拿下所得最高的最富里頭銜。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園市由「龜山區長庚里」以綜合所得總額平均數134.1萬元，蟬連拿下所得最高的最富里頭銜。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-12 12:58:51

不少人認為桃園市有錢人密度最高區域的應該就是新興的桃園藝文特區，其實錯了！不過根據財政部公布的109年度全台綜稅所得最資料，全桃園市最富有的里前5名，冠軍由桃園市「龜山區長庚里」拿下，綜合所得總額平均數134.1萬元，堪稱是「桃園最富里」。第二名則是地點位於中壢區海華SOGO商圈的金華里，與冠軍僅差距3000元，以133.8萬元位居亞軍；第三名則是來自「龍潭區三和里」，綜所額平均數132.4萬元；第四、五名則為「桃園區明德里」與「蘆竹區吉祥里」，所得分別為129.5萬元與129.4萬元。

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據龜山區公所最新統計，桃市最富有的長庚里現有2,866戶、6,059人，土地面積僅約龜山區1/200，但人口密集度相當高，長庚里主要是整個長庚醫護社區所在，有「醫生里」之稱，該社區屬台塑集團所有，整體環境規劃得不錯，區內環境幽美，公園與幼兒園建設均有，規劃宿舍專出租給林口長庚醫院的員工及眷屬，由於醫護人員平均收入高，成為桃園市最富有的里實至名歸。

最富里第二名的金華里位在海華商圈，台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華SOGO商圈，因為有SOGO百貨、威尼斯影城進駐，成為南桃園高消費族群的最愛，更是中壢區重量級的指標商圈，周邊商業活動發達，為中壢市最熱鬧的核心商圈，黃金地段，吸引地方士紳、企業主與醫師教師等人進駐，也是造就中壢區金華里高所得的主因。

龍潭渴望園區面積總計172公頃，園區內規劃有高品質住宅區、高科技工業區、廠辦大樓、研發辦公大樓、休閒活動會館及萬坪公園等，是一個結合生活、生產、生態的多功能園區。而位於桃園最富里第三名之龍潭區三和里就在其中，龍潭渴望園區更以美式生活氛圍著名，而堪稱台灣最似加州的地區，擁有宜人的氣候、更有公園綠地包覆的自然環境，亦是吸引各大建商進駐，企業主、國際人才、頂尖人士與高所得者青睞的區域，因而形成龍潭區豪宅聚落，因而使得三和里成為桃園第三富之里。

江怡慧提到五大富有里，皆位於該區的豪宅聚落，黃金地段、環境佳的區域，差別只在於住宅形式、風格有所不同。長庚新村有企業特色獨樹一格，海華商圈與藝文生活圈則是商業氣息、交通便捷；渴望園區具有美式風情生活氛圍；南崁吉林路商圈則偏向純住宅生活，加上近森林步道綠意環境，離塵不離城，世外桃源！

 

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