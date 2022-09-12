桃園有錢人最多不在藝文特區？龜山這里所得134.1萬奪冠

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最富里第二名的金華里位在海華商圈，台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華SOGO商圈，因為有SOGO百貨、威尼斯影城進駐，成為南桃園高消費族群的最愛，更是中壢區重量級的指標商圈，周邊商業活動發達，為中壢市最熱鬧的核心商圈，黃金地段，吸引地方士紳、企業主與醫師教師等人進駐，也是造就中壢區金華里高所得的主因。
龍潭渴望園區面積總計172公頃，園區內規劃有高品質住宅區、高科技工業區、廠辦大樓、研發辦公大樓、休閒活動會館及萬坪公園等，是一個結合生活、生產、生態的多功能園區。而位於桃園最富里第三名之龍潭區三和里就在其中，龍潭渴望園區更以美式生活氛圍著名，而堪稱台灣最似加州的地區，擁有宜人的氣候、更有公園綠地包覆的自然環境，亦是吸引各大建商進駐，企業主、國際人才、頂尖人士與高所得者青睞的區域，因而形成龍潭區豪宅聚落，因而使得三和里成為桃園第三富之里。
江怡慧提到五大富有里，皆位於該區的豪宅聚落，黃金地段、環境佳的區域，差別只在於住宅形式、風格有所不同。長庚新村有企業特色獨樹一格，海華商圈與藝文生活圈則是商業氣息、交通便捷；渴望園區具有美式風情生活氛圍；南崁吉林路商圈則偏向純住宅生活，加上近森林步道綠意環境，離塵不離城，世外桃源！