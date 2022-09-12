校園「以篩代隔」防疫新制上路　補習班、課照中心也鬆綁

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教育部指出，依指揮中心建議，若班上有同學確診或快篩陽，學校會發放快篩試劑給全班同學及教師，同學或教師若有疑似症狀，可立即篩檢，如無症狀，則以快篩陽當日為第0天，其他同學、教師在第2天篩檢，陰性無症狀即可繼續上學。
教育部表示，快篩陰性學生仍有疑慮，可請「防疫假」，不列入出缺勤紀錄。
教育部表示，若學校教師或學生確診、快篩陽性、及居家隔離人數急遽增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校可與教育部校園疫情應變小組研商後，彈性調整授課方式改為線上教學。
另外，教育部日前發函給全國補習班、兒童課後照顧班，鬆綁防疫規定。函文指出，刪除補習班、兒童課照中心教室採固定座位、固定成員方式及製作座位表相關規定，但仍須維持社交距離及佩戴口罩。另補習班除應公告從業人員疫苗施打情形，若有快篩情形，也須一併公告快篩結果。
刪除補習班搭乘交通車，座位採固定座位的規定；兒童課後照顧班刪除學生用餐座位固定，不可隨意更換位置的規定，惟仍應維持用餐環境良好通風，且飲食中仍禁止交談。
出現確診或快篩陽性個案應變措施，具學籍的補習班學生、兒童課後照顧班學生比照「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」、「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」及指揮中心規定辦理。
其他學生或從業人員確診或快篩陽性，請針對與確診者（及快篩陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘之學生或工作人員，快篩陰性者始可上課，如有症狀者應儘速就醫；針對與確診者（及快篩陽性個案）全程佩戴口罩共同活動之學員或工作人員，需進行自我健康監測；確診或快篩陽性個案應實施7天居家照護，期滿無症狀可入班上課。學生請防疫假期間，家長得依照政府相關法令規定請假自行照顧。