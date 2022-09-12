陳時中成衛福部地下部長？朱立倫：像踩萬具屍體都想選贏
前防疫指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中，近日因為疫苗採購爭議，以及疑似干預清冠一號發放對象等議題，頻頻面對外界砲轟。今（12）日上午國民黨主席朱立倫受訪時，也將砲口對準陳時中，不僅引用前總統陳水扁的說法「好像是踩著萬具的屍體要在台北市選贏」，更要求陳時中如果真的想管衛福部的事情，就好好專心當部長，不要一直想做地下部長。
朱立倫直言，從新冠疫情開始，不管是疫苗還是快篩或藥物的採購，陳時中與執政當局都應該要負起責任。「我也一再強調說，全世界大概沒有看到一個指揮官，在疫情還沒有消退的情況下就跑來參選。」朱立倫強調，陳時中大概忘記了他最大的責任是要讓全民健康。
「套句陳水扁講過的話，好像是踩著萬具的屍體要在台北市選贏，我不相信台北市民看不清楚。」朱立倫說，更何況當時最缺疫苗的時候，衛福部的態度，慈濟都已經講得非常清楚，難道陳部長或者是這些民進黨的高官還要耍賴嗎？
而針對清冠一號發放對象，陳時中疑似介入衛福部相關決策，遭外界質疑是「地下部長」，對此朱立倫則表示，陳時中作為指揮官的時候落跑來選台北市，那現在選台北市又覺得對不起這些市民，應該要回去好好管一下衛福部的事情，「既然如此你就好好專心當你的衛福部長，不要做地下部長。」