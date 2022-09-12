鄭南榕今冥誕　侯選辦批林佳龍藉逝者行政治操作

民進黨新北市長候選人林佳龍今（12）日到鄭南榕基金會紀念館參訪獻花，提及到當初擔任逮捕工作的新北市長侯友宜是「問心有愧、應再反省」。對此侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢發表聲明指出，林佳龍為了選舉一再藉著已逝者進行政治操作，奉勸林佳龍別忘記自己所說的話，「你先是一個人，才是民進黨的候選人」，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。
吳亮賢表示，當年鄭南榕事件，在高檢署要求北市警局執行拘提下，侯友宜當時身為最基層的刑事組長，除了依法執行拘提，最重要的任務更是救人及降低傷亡，因此事先便找了消防隊到場協助，為的就是避免憾事發生，但最後非常不幸，無法將鄭南榕救出來，同時現場還有警、消17人受傷，這對鄭南榕的家屬和現場警消人員及其家屬，都是難以抹滅的傷痛。
吳亮賢進一步指出，在鄭南榕事件後數十年間，未見政治人物以此事連結侯，2006年，侯友宜被拔擢擔任警政署長，期間也未見立委以此事質詢，甚至有民進黨立委質詢時大讚是警界不可多得的人才，種種過往，顯見外界對於侯從警以來的肯定，但自從2018年侯首次投入選舉，對手即開始以鄭南榕事件做惡意連結，如今4年過後，林佳龍再為了個人選舉利益，抹黑當年身為基層人員的侯友宜，「所謂邪惡，不正是如此？」
稍早前往市議會進行市政總質詢前受訪的侯友宜則是簡單回應，表示在民主國家，尊重每一個人不同的觀點。對於當年這段往事，他僅簡要回答，沒有過多語言回應。