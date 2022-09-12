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鄭南榕今冥誕　侯選辦批林佳龍藉逝者行政治操作

▲侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢批評林佳龍以鄭南榕事件遂行政治攻擊目的發言。（圖 ／侯友宜選舉辦公室提供）
▲侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢批評林佳龍以鄭南榕事件遂行政治攻擊目的發言。（圖 ／侯友宜選舉辦公室提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-12 13:14:562022-09-12 13:58:52

民進黨新北市長候選人林佳龍今（12）日到鄭南榕基金會紀念館參訪獻花，提及到當初擔任逮捕工作的新北市長侯友宜是「問心有愧、應再反省」。對此侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢發表聲明指出，林佳龍為了選舉一再藉著已逝者進行政治操作，奉勸林佳龍別忘記自己所說的話，「你先是一個人，才是民進黨的候選人」，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。

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吳亮賢表示，當年鄭南榕事件，在高檢署要求北市警局執行拘提下，侯友宜當時身為最基層的刑事組長，除了依法執行拘提，最重要的任務更是救人及降低傷亡，因此事先便找了消防隊到場協助，為的就是避免憾事發生，但最後非常不幸，無法將鄭南榕救出來，同時現場還有警、消17人受傷，這對鄭南榕的家屬和現場警消人員及其家屬，都是難以抹滅的傷痛。

吳亮賢進一步指出，在鄭南榕事件後數十年間，未見政治人物以此事連結侯，2006年，侯友宜被拔擢擔任警政署長，期間也未見立委以此事質詢，甚至有民進黨立委質詢時大讚是警界不可多得的人才，種種過往，顯見外界對於侯從警以來的肯定，但自從2018年侯首次投入選舉，對手即開始以鄭南榕事件做惡意連結，如今4年過後，林佳龍再為了個人選舉利益，抹黑當年身為基層人員的侯友宜，「所謂邪惡，不正是如此？」

稍早前往市議會進行市政總質詢前受訪的侯友宜則是簡單回應，表示在民主國家，尊重每一個人不同的觀點。對於當年這段往事，他僅簡要回答，沒有過多語言回應。

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