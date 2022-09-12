林襄性感烤肉見「孫生好幸福」氣炸了！怒嗆2字槓上酸民
樂天女孩高人氣成員林襄，因甜美外型和火辣身材，成功掌握流量密碼，擄獲百萬粉絲心房，但她過去和孫生的戀情，卻時不時被大家拿出來討論，近日，林襄為了慶祝中秋節就PO一張火辣烤肉照，結果卻換來網友一句「孫生好幸福」，讓她相當傻眼怒嗆回去。
林襄11日在IG上PO出一張寫真集裡的火辣烤肉照應景，「留言告訴我你們中秋烤肉最喜歡吃什麼，我最喜歡烤土司薄薄塗一層烤肉醬！」正當大家紛紛讚美時，裡頭卻有網友蹦出1句「孫生好幸福」，疑似刻意嘲諷兩人往事。
林襄隨後也忍不住怒回兩字「無聊」，此舉也獲得粉絲力挺，而該名網友更被其他人肉搜怒嗆「IE系統」、「Ｘ二中這種水準ㄏㄏ」。
事實上，林襄和孫生於2020年就傳出疑似因為吵架而分手，孫生也不斷在IG上向女方懺悔，也多次在鏡頭面前哭泣。所幸，雙方後來都過著不錯的生活，林襄不僅成為樂天女孩的一員，廣告、主持、代言等活動接不停，而孫生則是和T1桃園雲豹的啦啦隊員Wendy（林宛璇）熱戀交往中，感情非常要好。
值得一提的是，林襄和孫生偶爾也會因為工作關係碰面，而且彼此毫不避諱，無論是《綜藝大熱門》還是反骨男孩YouTube頻道上，也都可以看到兩人同台，對往事一笑置之。（編輯：詹鎰睿）