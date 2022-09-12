iPhone 14 Plus和13 Pro怎選？達人：考慮2大需求免掙扎
iPhone 14上周正式發表，其中iPhone 14 Plus和iPhone 13 Pro都是採用A15晶片，以同樣128GB的容量來看，目前iPhone 14 Plus的售價為31900元，iPhone 13 Pro蘋果官網已經下架，蘋果經銷商的售價沒有降價維持在32900元，但通訊行和網購通路大約在29000~30000元不等，兩台到手價差大約落在2000～3000元，想換機的民眾也開始陷入天人交戰，究竟該買iPhone 14 Plus和還是可以多省2千元的iPhone 13 Pro？3C達人廖阿輝提供兩個方向，包括螢幕大小與相機功能差異，電池續航力等，供享購機的民眾評估，。
廖阿輝認為iPhone 14 Plus 和iPhoe 13 Pro最終還是要問消費者換機時在乎的是「螢幕大小還是相機功能？」兩款的重量差異不大，iPhone 14 Plus重203公克，算是蘋果歷年來最輕的大螢幕手機。此外，iPhone 14 Plus還有「電池續航力強和大螢幕的相對優勢」，整體來說，iPhone 14 Plus有重量輕、螢幕大、續航力強的3大特點，但是否能強過iPhoe 13 Pro多了一顆望遠鏡頭，消費者可以自行評估。
雖然3C產品買新不買舊，但iPhone 14 Plus 和iPhoe 13 Pro差異不算太大，就看拍照需求，如果想要全面的拍照功能就選iPhoe 13 Pro；如果想要更大的螢幕，就挑iPhone 14 Plus，且雖然使用同樣的處理器，iPhone 14 Plus卻有新機獨佔的提高錄影穩定效果的「動作模式」，對於錄影也是有加分。
長遠來看，廖阿輝認為iPhone 14 Plus會是長賣型的機型，觀察到台灣人對於大螢幕手機的需求還是比較高，因此看好iPhone 14 Plus買氣的續航力，但首波預購還是以果粉或是熱衷科技新品的換購族群為主，首賣期間應該還是iPhone 14 Pro系列還是會比較搶手。如果想要大螢幕拍照功能完整，就直接上iPhone 13 Pro Max或是iPhone 14 Pro Max吧！
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