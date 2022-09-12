影／陳時中否認擋慈濟 蔣萬安：要相信慈濟還是民進黨？
去年台灣新冠肺炎疫情盛行期間，慈濟、台積電、鴻海等共同捐贈台灣1500萬劑BNT疫苗，讓民眾能夠有疫苗可打。不過慈濟基金會近日揭露，當時在採購疫苗時受到百般阻撓，甚至頻頻遭到各方勸退。外界也將矛頭指向時任防疫指揮官陳時中，不過陳時中受訪時則否認有阻撓購買疫苗一事。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安則直言「這就是你要相信慈濟還是相信民進黨，像之前要相信台大還是相信民進黨一樣。」
「這就是你要相信慈濟還是相信民進黨，像之前要相信台大還是相信民進黨？」蔣萬安直言，慈濟昨天第一時間出來還原採購真相，直指政府在阻擋疫苗，晚間又發聲明表示所說都是事實，狠狠打臉陳時中與民進黨政府。「大家看到採購過程就是有人在阻擋疫苗，大家也都知道是誰。」蔣萬安說，民進黨利用背後力量操控沒有立場、沒主見的指揮官，不斷阻擋疫苗、護航高端，魁儡則只知道聽命行事，罔顧人命。
現場媒體也詢問，衛福部長薛瑞元昨日替陳時中站台，外界質疑薛違反行政中立？對此蔣萬安也批評，民進黨行政不中立大家看得很清楚，動用中央、地方各項資源為特定候選人助選，「從陳時中辭職當天，衛福部就利用公帑幫他辦惜別會，甚至出書發表，大家看到也不意外。」蔣萬安說，對於行政不中立、濫用行政資源，民眾已經感到非常反感。
至於針對清冠一號發放族群爭議，指揮中心政策一度髮夾彎，也傳出陳時中介入衛福部決策，形同「地下部長」。蔣萬安則直言，陳時中常常前後說法不一，說一個謊要再說其他的謊來圓。「一開始陳時中說有跟王必勝聯絡，直到王必勝否認有聯絡以後，陳時中才又改口說沒有。」蔣萬安說，就像疫苗採購一樣，前後說法也不一致，「反反覆覆，這就是陳部長，看起來就是沒有立場主見，被背後黑手操控的傀儡，人設不斷變化、找不到方向，很多事情上不清楚如何表達立場。」