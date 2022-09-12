林襄連發3雞湯文！疑受「假胸風波」影響：不想再累下去
「樂天女孩」林襄長相甜美，且擁有32E、23、33的傲人身材，還在1年內推出兩本個人寫真集，IG粉絲暴增到130多萬，深受民眾喜愛；無奈人紅是非多，近日有網友挖出她17歲嫩照，質疑她「二度發育」，爆出「假胸風波」，也再度掀起話題。而她今（12）日凌晨到早上連發3篇雞湯文，疑似心情受影響，讓不少粉絲相當擔心。
林襄深夜在IG發限時動態，第一篇轉發貼文「如果暫時還找不到開心的理由，不妨先平靜面對現況，幸福終會自己爬上山頭讓你看到」；第二篇則是早上轉發貼文「不想再累下去的話，就要學會取捨，值得背負的才留著，令自己不快樂的，則趁早放下」。
第三篇則緊接著第二篇，「有些事你只需對自己負責，不必多作解釋，除非這件事會影響到別人。有時，太多的解釋只會為自己帶來不必要的麻煩而已」，看似心情沒有很好，不過她並未在限時動態上加上文字或符號，因此是為何而轉，原因仍不得而知。
而針對「假胸風波」，她之前就曾上琳妲的YouTube頻道《琳妲是0蛋》讓她親自驗貨，結果琳妲一摸覺得又軟又彈，也忍不住直呼「天阿很軟耶，到底誰說妳是假的」，林襄也回應「就是網友們」，更透露曾經想過是否要去拍X光片以證清白。（編輯：郭佩蓉）