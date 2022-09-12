COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

增174例本土Omicron變異株病例　羅一鈞：BA.5占比首過半

▲指揮中心說明BA.5新增本土病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明BA.5新增本土病例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-12 14:19:15

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增234例Omicron亞型變異株確定病例，分別為174例本土個案(88例BA.5、86例BA.2)及60例境外移入(5例BA.4、50例BA.5、1例BA.2.75、4例BA.2)。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為86例、BA.5為744例、BA.2.75為11例、BA.2為981例，另累計324例BA.5、4例BA.4、2,379例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增之88例BA.5本土個案，占上週所有已定序之174例的50.6%，為30名男性、58名女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分布為北部45例、中部34例、南部8例、東部1例，確診日介於今(2022)年8月17日至9月8日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為32例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月22日至8月31日。其中檢出BA.4個案分別自索馬利亞、巴基斯坦、黎巴嫩、美國及荷蘭(各1例)；BA.5個案分別自越南(11例)，美國及泰國(各5例)，菲律賓、新加坡及印尼(各4例)，馬來西亞及法國(各2例)，葡萄牙、俄羅斯、日本、捷克、帛琉、英國、香港、柬埔寨、義大利、瑞士、丹麥、愛爾蘭及南非(各1例)；BA.2.75個案為自印度移入。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年9月7日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比為87%，另BA.4變異株佔比約為4%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近我國之新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1、BA.5.2及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／本土確診＋25346！死亡個案增28人　境外移入237例

台南烤肉大火釀祖孫3人喪命　父母哭紅眼：只是出去一下

統聯司機身體不適！勇護乘客停妥路肩才昏迷　命危搶救中

梅花路徑跟軒嵐諾類似！專家：本週可能再生成1至2個颱風

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀