周興哲太嗨變成「人體陀螺」！偷埋線佈局 驚喜彩蛋曝光
周興哲Eric日前於新加坡舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會，他首開四面台，在台上玩起哪邊歡呼聲大就轉哪邊的遊戲，變身「人體陀螺」。引人注意的是，周興哲還為新加坡站的演唱會特別演唱了孫燕姿的《開始懂了》、JJ林俊傑的《害怕》。
周興哲為新加坡站準備限定曲目， 演唱會首日（10）日是孫燕姿《開始懂了》；11日第二場即是選唱偶像林俊傑的《害怕》，讓粉絲驚喜掉入回憶殺，首場適逢中秋佳節，周興哲特別鋼琴自彈自唱《月亮代表我的心》。在介紹新加坡限定曲目時，第一天提到孫燕姿，周興哲表示她的《遇見》是學生時期第一首彈的流行曲，還即興哼唱了半段，才演唱《開始懂了》，而第二天選唱林俊傑，他介紹《害怕》這首歌是讀書時非常愛的一首歌，讓他非常崇拜JJ的創作力，進而走上創作這條路。周興哲在台上與小興星互動如閒話家常，他更在四面台上敏捷現身，不忘照顧每一面的觀眾，而小興星們為了Eric的「轉身」，更是卯足全力吶喊，整場兩個多小時的演出充滿愛的歡呼聲。
此外，周興哲將五度攻蛋，於10月21日、22日、23日於台北小巨蛋盛大舉行周興哲「Odyssey旅程」巡迴演唱會，據悉，每場演唱會的安可曲目將都不一樣，團隊也早於1年前就埋線佈局，他為此次演唱會量身打造的主題曲《說太多》，特別公布在MV埋下伏筆，於演唱會上演大結局，不過，結局有兩個版本，因此請台北的粉絲敬請期待。