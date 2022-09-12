名家論壇》柯志遠／《星漢燦爛》橫空出世的古偶劇天花板

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再來說說《星漢燦爛》的「大女主」。都說追劇人口女多於男，「大女主」成為「古偶」奉行不渝的不二法門無可厚非，但《星漢燦爛》的女性角色塑造之立體之獨特之與眾不同，相當值得一提。暫先不說做為劇情主軸的女一號「程少商」，整個《星漢燦爛》裡的主要女角，幾乎個個令人過目難忘：隨夫出征殺乏果斷的女將軍蕭元漪、已經晉身上流仍然一身粗鄙把大蔥嚼得喳巴響的程家大母、一身火紅嫁衣直闖大牢的雷萋萋、在大殿上腳踹御史大夫的越妃、自請廢黜的宣皇后、裝瘋入獄保全關鍵罪證的淳于氏，甚至戲份寥寥在極度兇險中送出證物的銅牛縣丞李逢之妻…，還有驚世駭俗的豢養面首的五公主、已嫁為人婦還對情敵程少商嗆聲的三公主、一臉冰清玉潔卻為了倒追凌不疑毒殺親夫的駱娘子…，這些堪稱見所未見的「非典」女性群像，個個非比尋常，個個性格逼近眼前；至於女主角「程少商」人格、性格上的「情節內成長」，可觀處在於脈絡清晰、合情入理，兒時極端扭曲的成景背景造成她過度的「獨立」（解讀成相當程度憤世嫉俗的「反社會人格」亦無不可），和樓垚、凌不疑兩段愛情的刻劃，以情愛為樣貌，以人格蛻變為內裡，其鋪陳和轉折更是全劇文學成就最高的一個環節，至於她在「長秋宮」中從宣皇后身上學到逐漸放下對人際人心的不信任，以及小我融入大群體秩序（禮法、制度、人倫）的理解與敬畏，尤其絲絲入扣，讓人觀之感同身受，這些都是極耐咀嚼的上乘筆觸。
說到「宮鬥戲」的劍拔弩張、風聲鶴唳，11年前看《後宮甄嬛傳》2011，那是驚心動魄、匪夷所思，但這麼多年宮闈劇的追劇「歷練」從《芈月傳》、《如懿傳》到《延禧攻略》，發現「勾心鬥角」的套路大抵不出那些，便也逐漸見怪不怪了，《星漢燦爛》最難得的是捨「宮鬥」而重「人鬥」，劇中太子的立與廢不是私人利益的權謀而是心繫天下的優劣取捨、劇中針鋒相對的事件有極大比例來自於人物性格的偏執或盲區，起心動念的情有可原，立場衝突的人性書寫，都有了更接近真實人生的投射或鏡像，以往那種某妃某嬪眼神一變就可以料掉八成又要下毒、挖坑、陷害人的爛大街老哏，明顯地少了許多，這是編劇的自制（避開廉價公式），也是這齣戲在原創格調上的自我追求，特別值得一提。
《星漢燦爛》的歷史架空，從劇中後段情節發展的設計來看，劇中「太子」的原型應該是參考歷史上唯一自請廢黜的太子（光武帝劉秀的長子，「東海恭王」劉疆），合理的理解《星漢燦爛》的故事背景應該是以「東漢」做為參考。而這也第一時間拉出了這齣戲跟常見的「古裝戲」極其迥異的「即視感」，人物的服、化、道、禮儀、行止、口語（說「阿父」、「阿母」，不說爹、娘、爸、媽，說「兒郎」、「女娘」不說「男子」、「女子」，「我喜歡你」說「我心悅於你」），這除了是一種別樹一幟的觀劇趣味，卻也更見其在戲劇情境、情懷上的講究與用心。這份別有追求的質感高標準，處處可見，讓人讚不絕口的配樂見氣勢、見氛圍，時而磅礡震撼，時而如泣如訴，深入人心的精緻與精準，堪稱年度華語劇之冠；此外，劇中畫面構圖、光影設計的登峰造極也留下了好幾場讓人歎為觀止的經典名場面，第19集，凌不疑與程少商林中的一場訣別戲，秋意蕭索，無邊落葉翩躚而下，淒絕美絕的畫面不是電腦CG，不是綠幕摳圖，那景深，那氛圍，那耶穌光一束束射落的丁達爾效果（Tyndall effect），赫然竟是實景拍攝！另外，有許多「儀式感」十足的名場面（例如51集少商自請閉居入「長秋宮」，母親蕭元漪追到城下，那宮門沉重地緩緩關閉），卻完全沒讓人有刻意、矯情的生硬或尷尬之感，在於他能成功地將人物的心理脈絡梳理得通透，呈現得細膩，也總能成功地運用音樂和視覺，以及恰到好處的閃回和慢動作，舉重若輕地將故事神韻拉到最滿，最順，最飽和。種種用心，都說明了《星漢燦爛》的確是一齣不應該以通俗「古偶」來看待的好戲，是一齣極其值得推薦的2022年度好戲。
《星漢燦爛》的選角堪稱大膽卻成功，吳磊、趙露思的頂級流量擺在那，然而眼見為實，兩個偶像光環加身的年輕大明星卻由內到外極具份量地演活了「凌不疑」、「程少商」兩個人物，23歲的吳磊其實臉上還是濃得化不開的少年氣，卻實打實地以演技撐起了「凌不疑」在千軍萬馬中的淵停岳峙，以及肩負血海深仇的悲愴與沉鬱，趙露思的「少女戲」不論時裝古裝（《傳聞中的陳芊芊》、《我，喜歡你》）都是膾炙人口的當世一絕，這次的「程少商」卻交出了「內在豐穎，有血有肉」的成績單，兩個人人氣因此劇向上攀昇是真正的實至名歸。保劍鋒的「文帝」、童蕾、曹曦文的「皇后」和「越妃」，甚至許娣的「程家大母」，都是有別於過往類似人設的獨特詮釋，都有著出人意表的光芒，是屬於角色特質的，更是演技發揮的。這齣戲還一口氣用來好幾個年輕偶像擔綱重要角色，演「袁善見」的李昀銳，演「樓垚」的余承恩，都是偶像練習生出身，演「萬萋萋」的張月兩年前以《三十而已》裡的「林有有」聲名大噪，這次全都表現得可圈可點，舉手投足盡是戲味，隱隱然已具大將之風。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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