恩恩案國賠遭否決 綠營新北黨團：比例失當、球員兼裁判
針對恩恩爸申請國賠案遭新北市政府消防、衛生及法制三局做出否決結論，民進黨新北市議會黨團包含市議員陳啟能、李坤城及陳科名，今（12）日在本屆最後一次市政總質詢上，輪番質詢新北市長侯友宜，其中市議員李坤城怒批國賠處理委員會組成人員比例失當，根本是球員兼裁判，也沒有在審議時找恩恩爸前來說明，難道沒有任何行政責任嗎？對此侯友宜表示，尊重委員會判斷，對於該負的責任，自己一定會扛起來。
李坤城首先質詢侯友宜有無參加審議委員會，究竟審議委員會有哪些人參加？首先法制局局長吳宗憲回應，當天到場開會的有10位府內委員、2位外聘委員；消防局局長黃德清則說，消防局府內及府外委員各有3人參加；最後發言的衛生局局長陳潤秋則表示，共有府內6位委員、府外2位委員參與會議。
李坤城在聽到各局府內外出席人數比例後表示，這一聽就是球員兼裁判，府內委員明顯比府外委員還多，而且也沒有找恩恩爸到現場參加，無怪乎恩恩爸會覺得自己不受重視，覺得新北市府很無恥，質問侯友宜難道沒有行政責任嗎？另外若監察院要調查侯友宜，願意配合嗎？
侯友宜則是簡短回應表示沒有參加審議委員會，對於結果都表示尊重，當時疫情指揮中心在恩恩事件發生後，將辦法修改，新北市府就依照規定處理；對於該負的責任，自己一定會扛起來，若監察院要調查，也都會尊重。
吳宗憲則針對法律問題回應，如果恩恩爸提出的申請書有疑慮，他們才會要求本人來說明，恩恩爸應該有請專業律師來協助，申請書內容非常明確，所以就沒有請恩恩爸到場說明，這不是個案，是通案。