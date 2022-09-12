盧秀燕沒房沒地在台中　議員質疑家在哪裡？

台中市長盧秀燕今 (12) 日在議會進行施政報告，市議員林祈烽、施志昌針對市長報告「台中，是我們的家，每一位市民都是家人」提出質疑，市長的財產申報在台中市都沒有房屋和土地，市長的「家」到底在哪裡？

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盧秀燕表示，早期那 6 間房子都不是她買的，是她公公在做建設公司，借名登記在子女名下，賣出後就塗銷貸款；現在她住在父母家，家中也沒男生，因是她奉養，將來房子要給她，因此也沒有需要買房子，她強調，「我有家，我們家有房子。」

林祈烽說，市長在公開的財產申報書中都沒有申報房地產，卻在施政報告書中提說，「台中，是我們的家，每一位市民都是家人。」他認為「台中，是市民、是我們小老百姓的家」，但是不是盧市長的家？很多市民可能都會有問號。

林祈烽指出，市長先前宣稱上任 3 年就達到社會住宅 5508 戶的目標，可見市長也知道「家」對年輕人的重要性，市長在擔任省議員時期有買了 6 間的房子，後來選上立委，做了 20 幾年的民意代表，現在又是市長，但市長和市長先生在台中市都沒有置產買房子，市長對台中的房地產和台中市未來發展是不是有特別的意見？

林祈烽表示，前朝規劃、完工和準備動工的社會住宅有 7000 多戶，但市長任內規劃和動工的大概只有 905 戶，市長達標的 5000 和未來的社宅目標都應該要加速來興建；一個「家」，對年輕人和許多市民來說，都有它重要的意義，買不起房子和不想買房子的原因都不同，市長在台中市為什麼沒有房子？