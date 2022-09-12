梅花海警明晚解除！北部豪雨再炸1天：「這區」紅到發紫
中颱「梅花」雖擦邊台灣近海沒登陸，但持續「賴在」台灣東部外海慢慢走，導致雨彈持續狂炸北台灣。中央氣象局指出，目前梅花颱風已經有減弱的趨勢，未來會繼續往北朝中國華中沿岸前進，預計週三就會加速遠離台灣。依照目前移動速度及路徑推估，氣象局預計在明晚（9/13）8點左右將解除海上警報，在此之前受到梅花颱風外圍環流影響，北部、東北部、台中及南投山區還是無法解除豪雨特報，請當地民眾嚴防豪雨襲擊。
根據梅花颱風最新觀測資料顯示，今日下午2時梅花颱風中心位置已來到台北正東方約270公里海面上，以時速8公里速度向北移動。近中心最大陣風每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風。7級風暴風半徑約150公里，10級風暴風半徑約50公里。雖然梅花颱風強度稍微減弱，但預期通過台灣這段過程，仍會維持中度颱風強度。
氣象局說明，雖梅花颱風有漸漸遠離的趨勢，北台灣與中南部山區雨勢仍沒有減弱跡象，預計在明晚颱風遠離台灣之時才會有所減，尤其新北市烏來區在雷達偵測圖上還是「紅到發紫」，請當地民眾千萬小心豪雨以及坍方危險。目前氣象局仍持續針對南投以北、宜蘭等10縣市發布豪雨特報，新北市山區已有局部大豪雨發生；今日新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。
風力方面，今日台灣東半部及北部海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖也有長浪。另外西半部、東半部沿海空曠地區，以及澎湖、馬祖皆有8至9級陣風，請民眾至海邊活動務必注意安全。
最後針對海上警報解除時機，氣象局透露將預計在明晚8點左右解除，意思就是明天上午上班上課、下午放學下班的民眾都還是要小心颱風威脅，尤其一定要攜帶雨具，天氣仍還會繼續炸雨。