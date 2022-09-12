高毓璘主動離婚「有3年都在吵架」 簽字當下如釋負重
主播高毓璘、張齡予和藝人曲艾玲、連戰二媳婦路永佳，今（12）日出席公益活動，而日前才宣布斷開將近8年婚姻的高毓璘，恢單後氣色相當好，表示2人是和平分開，現在仍是朋友關係，不過也承認離婚前確實頻繁吵架，不過到戶政事務所登記時，2人都是抱著開心的心情。
高毓璘與大9歲的補教名師朱祺離婚，身為3寶媽的她，透露由於與前夫都是出生在重於父權的年代，所以對孩子的要求比較多，孩子只要不乖，就會豎立規矩，但她則認為孩子很有想法，硬碰硬不會有比較好的結果，坦言也因此與前夫磨合許久，不過仍讚賞前夫，有慢慢接受小孩需要自由的事實，夫妻倆也為了孩子好，育兒觀有慢慢朝著同一方向前進。
高毓璘自認有時會把工作的負面情緒帶回家，離婚前2到3年都在吵架，在理性思考過後，就主動提離婚，後來到戶政事務所簽字的時候，有如釋負重的感覺，與2位證人都沒有不開心，甚至一起叫早餐外送到戶政事務所吃，全程有說有笑，透露目前與前夫，以及其家人的關係還是很好，財產部分則是各管各的，沒有贍養費的問題，孩子教育費就是各半，還不忘自誇：「我是個有肩膀的女生。」看來恢單後的高毓璘，依然相當有自信。