Sony Xperia1 IV 推電競版手機　分食遊戲市場搶攻市占率

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「Game Enhancer遊戲增強器」中控制效能的遊戲模式再進化，全新視覺化的使用者介面，可以看到目前手機的使用狀況，還可以操作「Xperia Stream 電競套件」功能，如散熱風扇轉速等。透過遊戲增強器內針對音質、畫質的功能設定，可以更有效地發現敵方。內建直播功能，不需透過第三方工具或應用程式，直接在Xperia上就能即時直播遊戲並上傳YouTube。
Xperia 1 IV專為玩家設計的功能有：支援120Hz螢幕更新率、240Hz降低動態影像模糊技術、全新「遊戲模式」提供嶄新視覺化的使用者介面、可操作「Xperia Stream 電競套件」如散熱風扇轉速等、L-γ深色背景強化、音效等化器、優化麥克風、防止誤觸的觸控區域最佳化功能、競賽模式設定可隱藏通知來電通知、H.S.電源控制。
Xperia Stream 電競套件可將空氣導流吹送到手機螢幕前方，循環氣流有效為整台Xperia 1 IV降溫。在Xperia 1 IV的遊戲增強器中，可自動或手動開啟風扇控制。具備LAN埠、USB Type-C接口、HDMI輸出專用接口及3.5mm耳機孔，HDMI埠可維持120Hz高畫質輸出，USB Type-C接口可同時供電，實現穩定遊戲體驗及高畫質的實況直播。具備3.5mm耳機孔，與隊友的語音聊天或者YouTube實況直播中的對話，皆可在低延遲下享受高品質影音。Xperia 1 IV電競特仕版，包含Xperia 1 IV (16GB RAM / 512GB ROM)以及電競套件，推出黑色一色，預計將於10月於台灣推出，台灣售價尚未公布。