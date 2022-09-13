COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Sony Xperia1 IV 推電競版手機　分食遊戲市場搶攻市占率

▲Sony 全新發表Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版及Xperia Stream 電競套件，積極搶攻電競市場。(圖／官方提供)
▲Sony 全新發表Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版及Xperia Stream 電競套件，積極搶攻電競市場。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-13 14:42:23

Sony昨(12)日發表全新「Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版」，在原本的Xperia 1 IV版本上加入更多遊戲優化，包含支援即時直播與遊戲即時直播，RAM 升級為16GB，同時有專屬的「Xperia Stream 電競套件」，搭載空力散熱風扇並具備四合一連接埠。Xperia 1 IV電競特仕版以及電競套件，預計將於10月於台灣推出，目前尚未公佈售價。Sony轉個彎進攻電競市場，對於手機市占率或許會有幫助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版 搭載Snapdragon  8 Gen 1 行動處理器、5000mAh大容量電池，記憶體升級到16GB RAM＋512GB ROM，與專屬遊戲配件「Xperia Stream 電競套件」搭配後，可確保維持遊戲高效能運作。Xperia 1 IV採用6.5吋21:9 4K HDR OLED 螢幕，在120Hz螢幕更新率下可實現低殘影的流暢畫面。

「Game Enhancer遊戲增強器」中控制效能的遊戲模式再進化，全新視覺化的使用者介面，可以看到目前手機的使用狀況，還可以操作「Xperia Stream 電競套件」功能，如散熱風扇轉速等。透過遊戲增強器內針對音質、畫質的功能設定，可以更有效地發現敵方。內建直播功能，不需透過第三方工具或應用程式，直接在Xperia上就能即時直播遊戲並上傳YouTube。

Xperia 1 IV專為玩家設計的功能有：支援120Hz螢幕更新率、240Hz降低動態影像模糊技術、全新「遊戲模式」提供嶄新視覺化的使用者介面、可操作「Xperia Stream 電競套件」如散熱風扇轉速等、L-γ深色背景強化、音效等化器、優化麥克風、防止誤觸的觸控區域最佳化功能、競賽模式設定可隱藏通知來電通知、H.S.電源控制。

Xperia Stream 電競套件可將空氣導流吹送到手機螢幕前方，循環氣流有效為整台Xperia 1 IV降溫。在Xperia 1 IV的遊戲增強器中，可自動或手動開啟風扇控制。具備LAN埠、USB Type-C接口、HDMI輸出專用接口及3.5mm耳機孔，HDMI埠可維持120Hz高畫質輸出，USB Type-C接口可同時供電，實現穩定遊戲體驗及高畫質的實況直播。具備3.5mm耳機孔，與隊友的語音聊天或者YouTube實況直播中的對話，皆可在低延遲下享受高品質影音。Xperia 1 IV電競特仕版，包含Xperia 1 IV (16GB RAM / 512GB ROM)以及電競套件，推出黑色一色，預計將於10月於台灣推出，台灣售價尚未公布。

▲Sony Xperia 1 IV 電競版＋配件。(圖／官方提供)
▲Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版，在記憶體特別從8GB升級到16GB。(圖／官方提供)
▲Sony Xperia 1 IV 電競版＋配件。(圖／官方提供)
▲Xperia Stream 電競套件具備四合一連接埠，可優化遊戲運作及影音串流。(圖／官方提供)

iPhone 14 Plus和13 Pro怎選？達人：考慮2大需求免掙扎

狂！iPhone 14週五首賣　台灣大VIP直接送Apple Watch S8

三星、蘋果智慧錶搶攻運動咖　Garmin推新品：樂見加入

iPhone 14怎買最划算？今開放預購　STUDIO A最高折8％

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀