玄彬被美女包圍貼臉照流出！婚後「愛的結晶」現賺600萬
韓星玄彬婚後復出作品《機密同盟2》中秋連假在台上映，週末票房突破600萬；7日在韓上映後，更蟬聯5日票房冠軍，5天累積票房突破270億韓元，銳不可當。今（12日）玄彬跟潤娥出席映後問候場，答謝進戲院支持電影的影迷，玄彬一現身掀起轟動，在場所有女性湧上要求自拍，玄彬也來者不拒，一一替粉絲圓夢。
玄彬在《愛的迫降》中飾演一名北韓軍官，在全世界引起「迫降旋風」，還和女主角孫藝真於今年結婚，老婆懷孕的喜訊獲得祝福，也讓玄彬在婚後首部作品《機密同盟2》備受各界矚目。對於參演續作的感想，玄彬表示：「在我得知要製作《機密同盟2》時，我向製作團隊所說的第一句話就是，因為前作受到大家的喜愛，才有這個機會拍攝續作，而且很幸運的是，能再度和前作的演員們繼續合作。就如柳海真前輩所說，大家都拍攝得很自在愉快，因為這樣才能順利進行拍攝，交換彼此的想法。」玄彬也認為，觀眾在觀賞本作時，一定也能感受到演員之間絕佳的演技默契。」
李晳勳導演表示：「《機密同盟》以諷刺的方式描繪南北韓刑警的共同搜查過程，呈現濃濃的緊張氣氛和趣味性，《機密同盟2》最有趣的部分則在於人物之間的關係，在『敏英』想像中的三角關係也十分逗趣，他們和『鎮泰』家人之間的互動也讓電影變得更有趣了！」
《機密同盟2》故事敘述為追捕國際犯罪組織，北韓刑警任鐵零（玄彬 飾）再度和南韓刑警姜鎮泰（柳海真 飾）合作，而來自美國FBI的傑克（丹尼爾海尼 飾）一同加入這次的搜查任務。因各自目的而團結一心的他們，將展開刺激的共同搜查行動；片中，任鐵零跟朴敏英（潤娥 飾）有望修成正果，意外的戀情插曲，亦是該作看點之一。