中市「狼師案」　藍綠議員舉牌包圍盧秀燕

▲民進黨團強烈要求「市長道歉、局長下台」、成立專案調查小組(圖／柳榮俊攝2022.9.12)

台中市議會今(12) 日 進行定期會大會，民進黨議員一開議針對25年前黃姓教師涉性侵女學生，批評市府對於黃姓性平案件審理過程有瑕疵，要求「市長道歉！局長下台」拿手板湧向市長盧秀燕，藍綠議員雙方高舉標牌包圍官員席。盧秀燕表示，絕不容許為非作歹，「只要你敢犯，我就一定辦」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議長張清照請盧秀燕針對此案說明。盧秀燕表示，針對25年前的一起校園性侵案，秀燕的態度很清楚，我想表達：「惡必有惡報，台中市，絕對不容許為非作歹，只要你敢犯，我就一定辦！」

她指出，教育局4月下旬接獲檢舉後，5月5號立即召開性平會臨時會，並成立調查小組，專責調查25年前的案情。期間，歷經至少5次約談當事人、關係人、行為人等，9月2號調查小組報告出爐，性平會審查並同意報告內容，對行為人做出懲處：解聘、永不錄用、沒有退休金。

隨後，當事人針對調查報告提出陳述意見，性平會9月7日做出決議，維持原先重懲判決。

盧秀燕表示，這起案子，台中市教育局慎重其事，從調查、報告、判決，約4個月的時間，讓25年前的案情水落石出，市府更以「擴大調查、主動告發、行政與司法雙軌併進」等方式，務求狼師接受制裁。

另外，針對是否有其他潛在的受害者，市府更將本案移送法辦，並對該師待過的學校，教過的學生，廣發調查信，已超過2千餘封，相關回收信件，若有指證，也會一併移送檢調查閱，盼望將他繩之以法。

最後，盧秀燕向加害者重申：台中市，絕對不容許為非作歹，「只要你敢犯，我就一定辦」。

民進黨議會黨團總召江肇國表示，市府涉及違法包庇及洩密，新聞局在社群媒體上失言、法制局違反當事人意願移送等，在在顯示了市府完全不把這個案子當作一回事，痛批市府「麻木不仁」，令人心寒。而執政黨議員在會議中護航，江肇國批，「假開會之名，行護航之實」，質疑市府上下沒有人在乎狼師的可惡與當事人的恐懼，不堪到令人唾棄。

民進黨議會黨團幹事長周永鴻指出，市府在案件調查過程有多項瑕疵，第一，沒有依據《教師法》在教師知悉涉及性侵害一個月內暫時停聘，而是讓黃師請假。第二，教育局有人涉嫌洩漏受害者資訊，導致受害者被黃師騷擾。第三，教育局應完成調查再函送法辦，卻選擇以任何無關的人都可以做的告發處理。第四、台中市議會國民黨團在調查爭議中一再護航，究竟是要幫狼師還是幫市府過關？