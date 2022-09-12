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周玉蔻開砲轟慈濟！支持者火大衝放言辦公室　員工遭毆傷

▲周玉蔻在臉書上對慈濟的看法，引來支持者不滿，衝入辦公室，打傷「放言」公司員工。（圖／摘自周玉蒄臉書）
▲周玉蔻在臉書上對慈濟的看法，引來支持者不滿，衝入辦公室，打傷「放言」公司員工。（圖／摘自周玉蒄臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-09-12 15:46:45

慈濟基金會去年購買的1500萬劑BNT疫苗傳出內幕爭議，媒體人周玉蔻今（12）日一句「慈濟是中共的同路人」並抨擊證嚴法師，讓支持者相當不滿，一名43歲田姓男子便在下午1時許，闖入信義路四段的「放言」科技傳媒辦公室要找周玉蔻，並與上前詢問的傅姓員工爆發爭執，接著毆傷對方後腦勺，目前警方已先將田男帶回，全案將依傷害罪移送台北地檢署偵辦。

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去年新冠肺炎疫情在台灣流行期間，慈濟、台積電、鴻海等共同捐贈台灣1500萬劑BNT疫苗，為台灣人民解決「沒疫苗可打」的窘境。而近日疫苗採購推手、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文首度透露，當初要採購疫苗時，接獲不少來自政界、工商業界等大老的電話，勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，引發爭議。

而時常透過節目、臉書針砭時事的周玉蔻，今日也在臉書上，發表他對相關議題的看法與立場，其中一句對慈濟人尊稱證嚴法師為「上人」引來支持者不滿，遂跑到其所在辦公室要和他理論，不料周玉蔻不在現場，「放言」科技傳媒的傅姓員工則出面溝通，仍擋不住田男的怒氣，他直接咬住對方的手臂，還毆打傅姓員工的後腦勺，最後出動7、8人才共同把怒火中燒的田男制伏。

▲一名慈濟支持者田姓男子，不認同周玉寇的評論，與周玉蔻公司員工爆發爭執。（圖／翻攝畫面）
▲一名慈濟支持者田姓男子，不認同周玉寇的評論，與周玉蔻公司員工爆發爭執。（圖／翻攝畫面）
警方到場後，田男仍怒火難耐，目前已被警方帶回派出所偵辦，傅姓員工也將提告，全案後續將會依造傷害罪移送台北地檢署偵辦。

針對此事，「放言」發布聲明譴責暴力，要求慈濟约束支持者理性對待不同意見人士，也希望證嚴法師重視此一暴力事件，公開承諾，保障媒體工作者批評慈濟的言論自由與人身安全，並表示受傷的傅姓主管身體遭施暴者咬傷數個地方，頭部遭對方用鋼杯重擊，恐有腦震盪之虞，需持續留院觀察中。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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