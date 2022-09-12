2050淨零報告書發表會　李順欽：中油2030減碳49.5%

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報告書呼籲政府和企業透過政策制定和資金補助，投資突破性技術，像是氫能、碳排放捕捉、再利用及封存（CCUS）、氫燃料汽車、浮式風機等，以支持國家及企業推動淨零排放路徑，同時提高能源效率是發電拖和減少二氧化碳排放的關鍵。
另外，在報告書中也提到，由於政策、資金和新市場的潛力，石化公司和金融業紛紛積極向淨零轉型，特別在氫能、電池儲能、智能電網和節能技術等，以吸引大量投資進入市場。
該報告發布日正逢歐盟氣候行動週首日，此次發表會由經濟部長王美花、歐洲商會副理事長尹容（Giuseppe Izzo）、台灣中油董事長李順欽，和歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski），進行開場致詞，並由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提出總結要點報告。
中油董事長李順欽致詞時指出，中油目前減碳成效已逾30%，同時已設定2030年碳排量較2005年減量49.5%的中期目標，並已2050年達成淨零排放作為願景。
他表示，歐洲國家對淨零發展具有先驅與領導的角色，歐洲企業於低碳能源解決方案與技術的研發也領先全球，因此中油再次與歐洲商會合作，在氫能、儲能、電動車、碳捕捉封存及再利用等主題，提供最新的發展資訊及產業因應現況。
經濟部長王美花致詞時也指出，台灣以出口為導向，製造業佔GDP比重30至34%，因此降低碳排為一艱巨任務，在經濟部能源部門中，積極推動太陽光電及離岸風電，前兩年確實受到疫情影響，供應鏈不順導致進度延遲，不過預計今年年底，太陽光電將創單一年度完成最高的一年，目前估計至少有2.5GW，而離岸風電也預估在年底前會有200支風機建設完成。
王美花也提到，經濟部也有成立氫能小組，並表示對於未來產業淨零所需要的CCUS與氫能技術，目前中鋼、中油等國營事業皆已經投入鋼化聯產、氫能煉鋼、先進觸媒等研發示範工作，此外，台電也已與西門子和三菱重工合作，在興達電廠與林口電廠推動氫、氨混燒示範，為未來氫能擴大利用奠定基礎。