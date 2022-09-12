撫慰開工日的憂鬱！晶華酒店限時48hrs住房下殺5折快搶
中秋連假開工第一天，還沒有颱風假放…別難過了！晶華酒店推出超親民「美食到你家」收假開工優惠，即日起到明（13）晚6點限時48小時，多款五星獨享餐特價199元，栢麗廳平日晚餐以及豪華客房住宿買1送1，購買中、西、日式分享餐再享75折，多項好康安撫你收假開工憂鬱心情！
晶華酒店指出，「晶華美食到你家」的收假開工優惠專區共有17個外帶、內用以及住房品項可供選購，買一送一的部分包括有4999元入住精緻客房、6999元入住雲天露臺客房3天2夜，以及1580元享用栢麗廳週一到週四晚間8點入場的晚餐2客。另外還有常溫的府城肉燥、干貝雞絲麵、剝皮辣椒雞麵、海鮮叻沙麵禮盒、和流沙千層酥可供挑選。
喜愛吃晶華五星級饗宴的饕客也有福了，飯店以優惠價宴饗饕客的則有紅燒筍絲腿庫、蜜汁波蘿咕咾肉、剝皮辣椒雞、天府豆瓣鮮魚、紅燒牛腩等五款燴炒飯，價格從320元降至199元。
除此之外，中、西、日3式四人分享餐也大殺折扣，內含瑤柱芽白燉雞湯、塔香三杯中卷、醬香老滷蹄花、鹹香蟹粉海鮮豆腐煲以及野菇韭黃伊府麵的「小家庭中式分享餐」；集合刺身盛合、散壽司盛合、海老天婦羅、時令鮮魚味噌湯以及牛肉壽喜燒的「好友日式分享餐」；有清爽開胃的凱薩沙拉、軟嫩入味的勃根地紅酒牛肉、茄汁燉雞，配上經典蘑菇濃湯、以及蒜香海鮮義大利麵的「度假風格西式分享餐」，都從原價2080元降至1580元，超多優惠任君點用！