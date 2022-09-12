菲律賓移工跨性別選美賽華麗登場 洪申翰：感受很驚艷
11日早上11點在桃園市婦女館盛大舉辦的「菲律賓移工跨性別選美賽」圓滿落幕，整場活動由幾位菲律賓移工主辦和策劃，由在台灣的菲律賓移工熱情參與，在舞台上展現力與美。當天參與嘉賓有民進黨立委洪申翰，他表示在現場的感受很驚艷，也希望能邀請台灣大眾一同參與。
熱愛選美的菲律賓，隨著近年海外移工漸增，也將他們最愛的選美文化帶來工作的國家和城市，在週末舉辦各式各樣的選美比賽。在舞台上，他們得以褪去平常的廠工、看護、或幫傭的角色，在正式場合搖身一變，成為萬眾矚目的焦點，這也是他們跳脫工作壓力、找回自信的一種方式。而在原鄉曾因社會或宗教而受壓抑的移工，有時也能藉著出走，擺脫以往的束縛，做回真正的自己。移工公益組織《One Forty》便曾在一篇名為「【在美之前，無關性別】直擊！菲律賓移工選美比賽」的文章中分享菲律賓移工曾辦過的跨性別選美比賽。
立委洪申翰指出，在台灣社會中移工算是相對被壓抑的身份，更不要說還帶有同性或跨性別的身份，又是更被壓抑或相對弱勢的族群。「但昨（11）日在現場觀看的話會發現，整個比賽和舞台規模非常完整，我第一次參加，覺得相當驚奇，也看到菲律賓移工跨性別選美比賽所展現的活力。選手們都非常有自信，展現自己身體和魅力，那個能量其實很巨大。」
洪申翰進一步表示，「我在現場有跟參賽者聊天，他說雖然自己在舞台上能活出自我，但實際在現實生活中，仍需要背負壓得大家喘不過氣的標籤。那些標籤十分負面，因此有機會可以在正式場合轉變成正能量，以自信的方式展現，是很難能可貴的事情。我也希望更多的台灣人能共同參與，觀看移工的人生百態，會發現他們卸下移工身份後，也是活生生的人，有各自的人生故事，不只是冷冰冰的勞動力數據而已。」