范逸臣「幻想當爸」盼善於溝通 娶田中千繪前先財富自由
《全明星線上互動星光音樂會》獲111年文化部5G科技影音展演創新應用補助，打破時空限制，搶先上線與歌迷粉絲同樂。音樂會的卡司包含小春、范逸臣、蔡昌憲、顏佑庭、吱吱與線上15位全明星藝人共襄盛舉，今（12）日舉辦售票記者會，其中范逸臣談及愛情長跑多年的女友田中千繪時，還稍微深呼吸，似乎有些緊張，不過他也認了曾想過未來當爸爸的模樣。
范逸臣與日籍藝人田中千繪2008年因合作電影《海角七號》擦出愛火，他鮮少在媒體面前談到感情，他今天預告將推出新作品，也有一部黑道喜劇類型的電影正在拍攝，預計明年會上映，而工作繁忙之餘，被問到是否有計畫要邁入人生下一個階段，范逸臣輕鬆地回：「大家應該都希望可以早點財富自由，但就是還有些距離，沒有給自己設限。」似乎想等工作穩定再結婚，還不小心脫口：「說不定沒有那一天。」隨後就以分享演藝事業，趕緊將話題帶過。
范逸臣想像自己當爸的模樣，盼能成為一個好溝通的人，不過有許多事情在還沒遇到前，還無法知道要以何種心態應對、解決，「組織一個家庭，有小孩，我會承受多少壓力？有多少問題？這些都是要發生後才會知道，目前比較無法預測。」至於現階段是否是個好溝通的人，他則說：「都會覺得自己是好溝通的啦！」范逸臣透露已經2年多沒陪田中千繪回日本，預計等疫情緩一陣子再決定。
此外，前陣子瘦子老婆剛產下女兒，小春自認是「大伯」而非乾爸，私下也有傳訊恭喜對方，還送車上型嬰兒座椅當作禮物。《全明星線上互動星光音樂會》時間為22日晚上7點，時長約60分鐘。
※【NOWnews 今日新聞
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