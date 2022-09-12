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創意胸章DIY！移民署屏東縣服務站宣導防範非洲豬瘟

▲民眾踴躍體驗「創意胸章 DIY」活動。（圖／移民署提供）
▲民眾踴躍體驗「創意胸章 DIY」活動。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-09-12 16:14:12

為防範境外肉類製品、月餅等產品，透過快遞、郵包及自行攜帶等方式入境，移民署南區事務大隊屏東縣服務站特別選在中秋節前，前往屏東縣潮州鄉新住民創意市集宣導非洲豬瘟防疫資訊，除了結合現場新住民攤位協助用母語宣導非洲豬瘟資訊，更邀請民眾發揮想像力，繪製專屬的非洲豬瘟宣導胸章，以寓教於樂方式加深民眾印象，大家一起來守護台灣豬。

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來自泰國的新住民小麗，因為女兒喜歡佩佩豬，特別結合宣導主題繪製佩佩豬賞月胸章，當談到豬肉，小麗也直接豎起大拇指說：「台灣豬肉超好吃，月餅、肉鬆都很美味，完全不需要再從家鄉帶過來」，她嫁來台灣將近20年，對於台灣的飲食口味已經很習慣，但有時也會想念自己家鄉的口味，下廚做幾道泰國特色菜，例如打拋豬飯(Pad Ga Prao)、泰式烤肉(Muu Grate)等，讓全家人享用美味的泰國家鄉菜。

▲移民署屏東縣服務站與來自泰國的新住民攤位共同宣導非洲豬瘟防疫資訊。（圖／移民署提供）
▲移民署屏東縣服務站與來自泰國的新住民攤位共同宣導非洲豬瘟防疫資訊。（圖／移民署提供）
越南新住民阿蓮在傳統市場販售越南料理及台式滷味，今天特地到新住民市集擺攤，高超廚藝獲得民眾稱讚，阿蓮謙虛地說，剛嫁來台灣時不太會料理，都是婆婆細心慢慢教導，之後熟能生巧，創作融合越南風味的創意料理，且她都使用新鮮的台灣豬肉，肉質細膩卻不油膩，不論是製成春捲、越南粽還是豬雜凍等料理，都非常好吃，她也呼籲新住民及移工朋友，現在很多家鄉美食都可在台灣自製或購買，便宜又衛生，千萬不要跨境網購或讓家人跨國郵寄肉類製品，以免受罰。

▲移民署屏東縣服務站與來自日本的新住民攤位共同宣導非洲豬瘟防疫資訊。（圖／移民署提供）
▲移民署屏東縣服務站與來自日本的新住民攤位共同宣導非洲豬瘟防疫資訊。（圖／移民署提供）
屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，隨著入境旅客增加，近期發現多起外來人口攜帶家鄉豬肉、火腿腸入境的違規案例，其中部分個案因無力當場繳清高額罰鍰，移民署依規定拒絕入境。中秋佳節將近，提醒新住民及移工朋友務必轉告來台的親友，切勿攜帶豬肉製品入境，違反規定將面臨高額罰鍰，甚至無法在台灣團圓過中秋，同時也呼籲不可自國外郵寄肉類製品或購買來路不明的肉品，如果被查獲違規國際郵包，將依違規次數，對收件者處以最高新台幣100萬元罰鍰，千萬不要以身試法。

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